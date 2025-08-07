एशिया कप से पहले बुरी खबर, कप्तान हुआ बाहर, टीम का संतुलन तहस-नहस
एशिया कप से पहले बुरी खबर, कप्तान हुआ बाहर, टीम का संतुलन तहस-नहस

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर खेला जाएगा. एक तरफ जहां एशिया कप 2025 टूर्नामेंट खेला जाना है. वहीं, दूसरी तरफ क्रिकेट जगत से एक और बुरी खबर सामने आ रही है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 07, 2025, 06:17 AM IST
एशिया कप से पहले बुरी खबर, कप्तान हुआ बाहर, टीम का संतुलन तहस-नहस

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर खेला जाएगा. एक तरफ जहां एशिया कप 2025 टूर्नामेंट खेला जाना है. वहीं, दूसरी तरफ क्रिकेट जगत से एक और बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लैथम चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार (7 अगस्त) को बुलावायो में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं.

टीम का कप्तान हुआ चोटिल

कप्तान टॉम लैथम का बाहर होना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है. दूसरे टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड टेस्ट टीम का संतुलन तहस-नहस हो गया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी है कि टॉम लैथम ने पिछले साल कीवी टीम को भारत पर 3-0 की ऐतिहासिक सीरीज में जीत दिलाई थी. टॉम लैथम अपने बाएं कंधे की चोट से उबरने में विफल रहे हैं, जिसके कारण वह सीरीज के पहले मैच से बाहर रहे.

टीम का संतुलन तहस-नहस

प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि टेस्ट कप्तान टॉम लैथम बाएं कंधे की चोट से उबरने में विफल रहने के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. टॉम लैथम चोट से उबर रहे थे लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बेवोन जैकब्स को टॉम लैथम के कवर के रूप में टेस्ट टीम में शामिल किया.

कोच ने दिया बड़ा बयान

प्रेस रिलीज में कहा गया कि ऑकलैंड एसेस के बल्लेबाज बेवोन जैकब्स, जो जोहान्सबर्ग में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको टॉम लैथम के कवर के रूप में बुलाया गया है. न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर के अनुसार टॉम लैथम का नहीं खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है. वाल्टर ने कहा, 'टॉम लैथम को फिर से खोना बेहद निराशाजनक है. वह कड़ी मेहनत कर रहा था और दूसरे टेस्ट के लिए अच्छी फॉर्म में था, लेकिन दुर्भाग्य से आज वह अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सका. वह बहुत निराश है कि वह मैदान पर नहीं उतर पाएगा, और हमें उसके लिए बहुत दुख है.'

