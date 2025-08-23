एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अस्पताल में एडमिट हुआ ये विस्फोटक खिलाड़ी, पत्नी ने शेयर की तस्वीरें
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अस्पताल में एडमिट हुआ ये विस्फोटक खिलाड़ी, पत्नी ने शेयर की तस्वीरें

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा संजू सैमसन कि फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सैमसन की पत्नी चारुलता रमेश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:55 AM IST
Sanju Samson health update
Sanju Samson health update

एशिया कप की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी. इससे पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है.  भारत के विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा संजू सैमसन कि फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सैमसन की पत्नी चारुलता रमेश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया. फैंस इस तस्वीर को देख हैरान रह गए हैं. 

अस्पताल से शेयर की तस्वीर

उनकी पत्नी ने बताया कि 21 अगस्त को दोपहर में 3 बजे के आसपास सैमसन अस्पताल में एडमिट हुए थे.  हैरान करने वाली बात ये है कि उस ही दिन सैमसन की टीम केरल क्रिकेट लीग(KCL)का दूसरा मैच खेलने उतरी थी.  उनकी टीम ब्लू टाइगर्स मैदान पर उतरी और इस मैच में अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स को 8 विकेट से मात दे दी.  हालांकि, सैमसन बल्लेबाजी करने नहीं उनकी टीम पहले ही मुकाबला जीत गई.  अभी सैमसन की हेल्थ को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है. लेकिन उन्हें अगर कोई गंभीर समस्या हुई तो टीम मैनेजेंट के लिए ये चिंता का विषय बन सकता है.

KCL के कप्तान हैं सैमसन 

इस लीग में संजू सैमसन कोच्चि ब्लू टाइगर्स की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी टीम टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है. बिमार होने के बाद भी वे खेलने के लिए तैयार थे. हालांकि, मामला बढ़ा और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. भारतीय फैंस जल्द से जल्द सैमसन को मैदान पर वापसी करते देखने चाहेंगे.

संजू का टी20 करियर

सैमसन ने अपने करियर में खेले 42 मैचों की 38 पारियों में 861 रन बनाने में कामयाब रहे हैं. इस  दौरान उनका स्ट्राइक रेट 152.78 का रहा है और उनके करियर का उच्चतम स्कोर 111 रनों का रहा है. संजू ने अपने टी20 करियर के दौरान 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा से लेकर निकोलस पूरन तक, ये हैं T20I में सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले टॉप 5 धुरंधर

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Sanju SamsonTeam IndiaAsia Cup 2025

;