एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अस्पताल में एडमिट हुआ ये विस्फोटक खिलाड़ी, पत्नी ने शेयर की तस्वीरें

एशिया कप की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी. इससे पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा संजू सैमसन कि फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सैमसन की पत्नी चारुलता रमेश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया. फैंस इस तस्वीर को देख हैरान रह गए हैं.

अस्पताल से शेयर की तस्वीर

उनकी पत्नी ने बताया कि 21 अगस्त को दोपहर में 3 बजे के आसपास सैमसन अस्पताल में एडमिट हुए थे. हैरान करने वाली बात ये है कि उस ही दिन सैमसन की टीम केरल क्रिकेट लीग(KCL)का दूसरा मैच खेलने उतरी थी. उनकी टीम ब्लू टाइगर्स मैदान पर उतरी और इस मैच में अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स को 8 विकेट से मात दे दी. हालांकि, सैमसन बल्लेबाजी करने नहीं उनकी टीम पहले ही मुकाबला जीत गई. अभी सैमसन की हेल्थ को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है. लेकिन उन्हें अगर कोई गंभीर समस्या हुई तो टीम मैनेजेंट के लिए ये चिंता का विषय बन सकता है.

KCL के कप्तान हैं सैमसन

इस लीग में संजू सैमसन कोच्चि ब्लू टाइगर्स की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी टीम टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है. बिमार होने के बाद भी वे खेलने के लिए तैयार थे. हालांकि, मामला बढ़ा और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. भारतीय फैंस जल्द से जल्द सैमसन को मैदान पर वापसी करते देखने चाहेंगे.

संजू का टी20 करियर

सैमसन ने अपने करियर में खेले 42 मैचों की 38 पारियों में 861 रन बनाने में कामयाब रहे हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 152.78 का रहा है और उनके करियर का उच्चतम स्कोर 111 रनों का रहा है. संजू ने अपने टी20 करियर के दौरान 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं.

