बुरी खबर: धाकड़ खिलाड़ी को अचानक लगी चोट... ठीक होने में लगेंगे 3 महीने, इस टूर्नामेंट से बाहर

Suzie Bates Injury: न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के लिए बुरी खबर आई है. वह चोटिल होने के कारण घरेलू सीजन से बाहर हो गई हैं. सूजी बेट्स को क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी है. वह बीते महीने हैलिबर्टन जॉनस्टोन शील्ड मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोटिल हुई थीं. स्कैन के बाद सूजी बेट्स की चोट की गंभीरता का पता चला. उन्हें इससे उबरने के लिए तीन महीने के रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी.

इन बड़े टूर्नामेंट में खेलना मुश्किल

बेट्स घरेलू समर सीजन के शेष मुकाबलों के लिए ओटागो और फरवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट फर्न्स की घरेलू सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी. हालांकि, बेट्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मार्च में साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड टी20 और वनडे सीरीज में उपलब्ध रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सुपर स्मैश की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी. पहला मुकाबला सेडन पार्क में मेजबान नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ऑकलैंड के बीच शुरू होगा.

2013 में जीता था बड़ा टूर्नामेंट

दाएं हाथ की बल्लेबाज बेट्स ने कहा, "मैं इस समर सीजन में नहीं खेल पाने से बहुत दुखी हूं. मैं स्पार्क्स के साथ एक और सीजन खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, खासकर सुपर स्मैश में खेलना चाहती थी. मैं मार्च में व्हाइट फर्न्स के साथ मैदान पर वापस आना चाहूंगी, इसलिए अभी मेरा ध्यान इसी पर रहेगा. '' 38 वर्षीय बेट्स राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं. उन्होंने साल 2013 में 'आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार जीता था.

न्यूजीलैंड के लिए बनाए बड़े रिकॉर्ड

सूजी बेट्स वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली न्यूजीलैंड की महिला बल्लेबाज हैं. सर्वाधिक बैटिंग औसत के मामले में भी वह अव्वल हैं. बेट्स 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान न्यूजीलैंड की महिला बास्केटबॉल टीम से खेल चुकी हैं. उन्होंने नेशनल बास्केटबॉल लीग (एनबीएल) और ऑस्ट्रेलियाई महिला नेशनल बास्केटबॉल लीग (डब्ल्यूएनबीएल) में पेशेवर बास्केटबॉल खेला था. बेट्स ने साल 2018 में क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद उनकी जगह एमी सैटरथवेट को कप्तान नियुक्त किया गया था.