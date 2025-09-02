Asia Cup में बेंच गर्म करता रहेगा ये गेंदबाज... दिग्गज ने बताए 5 बॉलिंग ऑप्शन, लिस्ट से गायब कर दिया नाम
Asia Cup 2025: कुलदीप यादव के लिए भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बुरे सपने से कम नहीं थी. अब एशिया कप 2025 के लिए इशारे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं. इरफान पठान ने टीम इंडिया की प्लेइंग-XI के लिए बॉलिंग ऑप्शन गिनाए जिसमें कुलदीप का नाम नजर नहीं आ रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:53 PM IST
team India
Asia Cup 2025: कुलदीप यादव के लिए भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बुरे सपने से कम नहीं थी. अब एशिया कप 2025 के लिए इशारे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं. इरफान पठान ने टीम इंडिया की प्लेइंग-XI के लिए बॉलिंग ऑप्शन गिनाए जिसमें कुलदीप का नाम नजर नहीं आ रहा है. कुलदीप यादव के सामने टेस्ट फॉर्मेट में वाशिंगटन सुंदर रोड़ा बने थे. अब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे ऑप्शन मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में पांच गेंदबाजी विकल्पों के साथ उतर सकती है.

अभिषेक शर्मा एक्स्ट्रा

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी करने का माद्दा रखते हैं.इरफान का मानना है कि भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती के साथ-साथ ऑलराउंडर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा के साथ उतर सकती है. बता दें कि अभिषेक शर्मा दाएं हाथ के स्पिनर हैं. पठान ने 2025 एशिया कप के आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित एक वर्चुअल ग्रुप इंटरेक्शन में आईएएनएस से बात करते हुए अपने विचार साझा किए.

क्या बोले इरफान पठान?

इरफान ने कहा, 'मेरे हिसाब से, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और फिर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के रूप में दो ऑलराउंडर, जो पांच गेंदबाजी विकल्प बनाते हैं. अर्शदीप हमारे नंबर एक गेंदबाज रहे हैं. इनके साथ अभिषेक शर्मा गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित और धारदार बनाते हैं.' इरफान पठान ने कहा कि हमारे पास अक्षर और हार्दिक के रूप में दो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. दोनों शीर्ष सात में खेल सकते हैं.

ये भी पढ़ें.. बदनसीबी का शिकार हुआ गेंदबाज... अब नहीं आएगी डेब्यू की याद, बुरी तरह कुटाई से पहले मैच में ही लगा दाग

उलझी प्लेइंग-XI की गुत्थी

इरफान ने कहा हमारी टीम मजबूत दिख रही है, लेकिन भारत को प्लेइंग इलेवन में आठवें नंबर के खिलाड़ी पर फैसला करना होगा. तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे उस स्थान के लिए एक विकल्प हो सकते हैं. तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिनर कुलदीप यादव को भी उतारा जा सकता है. उन्होंने कहा, जब ओस पड़े तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके तेज गेंदबाज तैयार रहें. ऐसे में आपको हार्दिक सहित कम से कम तीन गेंदबाजों की जरूरत होगी. एशिया कप का आगाज 9 सितंबर को हो जाएगा. भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

;