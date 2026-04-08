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बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप: सिंधु की रोमांचक जीत, लक्ष्य सेन पहले दौर में बाहर

बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत की स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन से काफी उम्मीदें थी. हालांकि, उनका सफर फिलहाल पहले ही राउंड से खत्म हो गया है. वहीं, पीवी संधू अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:45 PM IST
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पुरुष एकल में भारत की बड़ी उम्मीद लक्ष्य सेन का सफर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पहले ही राउंड में खत्म हो गया. बुधवार, 8 अप्रैल को ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में खेले गए मैच में हांगकांग के ली चेउक यिउ ने उन्हें सीधे गेम में 21-12, 21-19 से हरा दिया. मुकाबला करीब 41 मिनट चला.ऑल इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद लक्ष्य से जीत की उम्मीद थी, लेकिन उनसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी से हारना थोड़ा चौंकाने वाला रहा. पहले गेम में लक्ष्य सही लय नहीं पकड़ पाए. दूसरे गेम में उन्होंने बेहतर खेल दिखाया और मुकाबला कड़ा किया, लेकिन अहम पॉइंट्स पर ली ने बाजी मार ली और मैच अपने नाम कर लिया.

सिंधु की जोरदार वापसी 

जहां लक्ष्य सेन पहले ही राउंड में बाहर हो गए, वहीं स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने पहले दौर का मुकाबला जीतकर अगले राउंड में जगह बना ली. मलेशिया की वोंग लिंग चिंग के खिलाफ एक घंटे सात मिनट तक चले कड़े मुकाबले में सिंधु को पूरी ताकत लगानी पड़ी. तीन गेम के इस मुकाबले में उन्होंने 15-21, 21-11, 21-19 से जीत हासिल की. पहला गेम हारने के बाद सिंधु ने शानदार वापसी की और अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए दूसरे गेम में मैच की गति अपने हाथ में कर ली. निर्णायक गेम में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लंबी रैलियां और महत्वपूर्ण पलों में लगातार बदलाव देखने को मिले. 19-19 के स्कोर पर सिंधु ने संयम बनाए रखा और अंतिम दो अंक लेकर अगले राउंड में प्रवेश किया.

आयुष शेट्टी का दमदार प्रदर्शन 

दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के उभरते खिलाड़ी आयुष शेट्टी का रहा. उन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में विश्व नंबर 7 और हांगकांग ओपन 2025 चैंपियन चीन के ली शी फेंग को सीधे गेमों में 21-13, 21-16 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.पूर्व विश्व नंबर 3 ली ने दोनों गेमों की शुरुआत मजबूत की, लेकिन आयुष शेट्टी ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा धैर्य दिखाते हुए मैच के अंतिम चरणों में दबदबा बनाए रखा. पहले गेम में आयुष ने शुरुआती मुकाबले में स्कोर 4-4 से बराबर किया, हालांकि ली 7-7 तक मामूली बढ़त बनाए हुए थे. इसके बाद यूएस ओपन 2025 के चैंपियन ने रैलियों पर नियंत्रण कायम नहीं कर पाया और आयुष ने अपने तेज और सटीक खेल से गेम 21-13 से जीत लिया.

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लक्ष्य सेन हुए बाहर

दूसरा गेम भी इसी तरह रहा. ली ने शुरुआती दबाव बनाया और मध्य तक बढ़त बनाए रखी. लेकिन आयुष ने कई बार स्कोर बराबर किया और 13-13 पर अपनी गति बढ़ा दी. उन्होंने लगातार छह अंक जीतकर बढ़त बनाई और शानदार नेट प्ले और संतुलित आक्रामकता दिखाते हुए मैच 51 मिनट में 21-16 से अपने नाम कर लिया.आयुष शेट्टी का अगला मुकाबला प्री-क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ची यू जेन से होगा. 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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