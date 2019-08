Badminton: सौरभ वर्मा ने किया कमाल, जीता हैदराबाद ओपन खिताब

हैदराबाद: मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा (Sourabh Verma) ने रविवार को सिंगापुर के लोह कीन यियू को तीन गेमों तक चले मुकाबले में मात देकर हैदराबाद ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया. 7वीं सीड सौरभ ने वर्ल्ड नंबर 44 यियू को 52 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में 21-13 14-21 21-16 से शिकस्त दी. इस साल मई में स्लोवेनिया अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले सौरभ पहली बार यियू के खिलाफ कोर्ट पर उतरे थे.

सौरभ ने शनिवार को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में मलयेशिया के सिकंदर जुल्करनैन को 48 मिनट तक चले मुकाबले में 23-21, 21-16 से शिकस्त दी थी.

Sourabh soars high in Hyderabad!

7️ seeded @sourabhverma09 finished his 2019 #HyderabadOpenSuper100 campaign with the gold medal as he defeated s Loh Kean Yew in a close contest 2️-1️, 1️-3️, 1️-4️, 2️-1️, 2️-1️, 1️-6️

Well Done champ!

Keep rising higher!#IndiaontheRise pic.twitter.com/pLSY604B0d

— BAI Media (@BAI_Media) August 11, 2019