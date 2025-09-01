6 गेंद में 6 छक्के पुरानी बात... बाहुबली पोलार्ड ने 8 गेंद में जड़े सिक्सर सात, ताबड़तोड़ पारी से मैदान दिया नाप
Hindi Newsक्रिकेट

6 गेंद में 6 छक्के पुरानी बात... बाहुबली पोलार्ड ने 8 गेंद में जड़े सिक्सर सात, ताबड़तोड़ पारी से मैदान दिया नाप

Kieron pollard: कीरोन पोलार्ड, वो बल्लेबाज जो आईपीएल से 3 साल पहले ही विदा ले चुका है. 38 साल के पोलार्ड आईपीएल में अब मुंबई इंडियंस में बैटिंग कोच की भूमिका निभाते हैं. लेकिन उन्हें आज भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का माद्दा रखते हैं. उन्होंने छक्कों की भयंकर बरसात से खुद को साबित कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:59 PM IST
Kieron pollard: कीरोन पोलार्ड, वो बल्लेबाज जो आईपीएल से 3 साल पहले ही विदा ले चुका है. 38 साल के पोलार्ड आईपीएल में अब मुंबई इंडियंस में बैटिंग कोच की भूमिका निभाते हैं. लेकिन उन्हें आज भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का माद्दा रखते हैं. उन्होंने छक्कों की भयंकर बरसात से खुद को साबित कर दिया है. पोलार्ड ने 6 गेंद में 6 छक्कों से भी भयावह पारी खेली और विरोधी टीम के खिलाड़ी आसमान ताकते ही रह गए. यह कारनामा उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL)  में किया है. 

धांसू फॉर्म में पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड सीपीएल में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. हफ्तेभर पहले पोलार्ड ने 29 गेंद में 65 रन की तूफानी पारी खेली थी. अब एक बार फिर उसे दोहरा दिया है. लेकिन इस पारी को उन्होंने 8 गेंद में 7 छक्कों से खास बनाया. पहली  13 गेंद में पोलार्ड 12 के स्कोर पर थे, लेकिन आखिरी की 16 गेंद में 53 रन ठोक डाले. इस बार भी पोलार्ट ने 29 गेंद में 65 रन की ऐसी तूफानी पारी खेली कि विरोधी टीम के खिलाड़ी आसमान ताकते ही रह गए.

अपडेट जारी है.. 

 

Kavya Yadav

;