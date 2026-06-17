क्रिकेट के खेल में कई बार अंधविश्वास की झलक देखने को मिलती है. सिर्फ भारतीय क्रिकेट में नहीं बल्कि विदेशों में भी गजब के टोटके दिखते हैं. बेल्स की अदला-बदली का टोटका खूब चर्चा में रहता है. स्कारबोरो में यॉर्कशायर और वार्विकशायर के बीच खेले गए काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान भी इसकी झलक देखने को मिली. पाकिस्तान के हसन अली, सैम हेन और जॉनी बेयरस्टो के बीच बेल्स बदलने को लेकर नोंक-झोंक भी थी. जिद्दी सैम हेन ने टोटके को लगने ही नहीं दिया.
मैच के आखिरी दिन ये घटना हुई, जिसने सोशल मीडिया पर भी सबका ध्यान खींचा है. यॉर्कशायर की टीम जीत के लिए विकेट तलाश रही थी. यॉर्कशायर ने वार्विकशायर के सामने 453 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था. मैच जीतने की तमाम कोशिशों के बीच जब विकेट नहीं मिल रहा था तो यॉर्कशायर के तेज गेंदबाज हसन अली ने खेल का रुख बदलने के लिए एक पुराना टोटका आजमाया.
हसन अली स्ट्राइकर एंड पर गए और स्टंप्स के ऊपर रखी बेल्स की जगह को आपस में बदल दिया. हसन अली की इस हरकत पर बल्लेबाज सैम हेन ने बेहद शांत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत बेल्स को उठाकर वापस उनकी पुरानी जगह पर रख दिया. खेल यहीं नहीं रुका, इसमें ट्विस्ट तब आया जब यॉर्कशायर के स्टार विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो भी इस मजेदार ड्रामे में शामिल हो गए.
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बेयरस्टो तेजी से स्टंप्स के पीछे से दौड़ते हुए आए और उन्होंने एक बार फिर बेल्स की पोजीशन को पलट दिया. मैच के बेहद तनावपूर्ण माहौल में इन तीनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस हल्की-फुल्की बहस ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. इस मजेदार घटना के बीच मैदान पर असली मुकाबला भी जारी था. वार्विकशायर के बल्लेबाज सैम हेन क्रीज पर दीवार बनकर खड़े हो गए थे. उन्होंने यॉर्कशायर के गेंदबाजों को जमकर छकाया और 218 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की पारी खेली. मैथ्यू रेविस ने 58 रन ठोके और मैच में जान डाली थी. एक समय पर वार्विशायर की टीम ने शिकंजा कस रखा था, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाजों ने दम दिखाकर जीत टीम की झोली में डाल दी.