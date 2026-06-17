बेयरस्टो तेजी से स्टंप्स के पीछे से दौड़ते हुए आए और उन्होंने एक बार फिर बेल्स की पोजीशन को पलट दिया. मैच के बेहद तनावपूर्ण माहौल में इन तीनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस हल्की-फुल्की बहस ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. इस मजेदार घटना के बीच मैदान पर असली मुकाबला भी जारी था. वार्विकशायर के बल्लेबाज सैम हेन क्रीज पर दीवार बनकर खड़े हो गए थे. उन्होंने यॉर्कशायर के गेंदबाजों को जमकर छकाया और 218 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की पारी खेली. मैथ्यू रेविस ने 58 रन ठोके और मैच में जान डाली थी. एक समय पर वार्विशायर की टीम ने शिकंजा कस रखा था, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाजों ने दम दिखाकर जीत टीम की झोली में डाल दी.