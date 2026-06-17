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3 बार बेल्स का टोटका... जिद्दी बल्लेबाज ने पाकिस्तानी प्लेयर की उम्मीदों पर फेरा पानी, हुआ गजब बवाल

क्रिकेट के खेल में कई बार अंधविश्वास की झलक देखने को मिलती है. सिर्फ भारतीय क्रिकेट में नहीं बल्कि विदेशों में भी गजब के टोटके दिखते हैं. बेल्स की अदला-बदली का टोटका खूब चर्चा में रहता है. स्कारबोरो में यॉर्कशायर और वार्विकशायर के बीच खेले गए काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान भी इसकी झलक देखने को मिली.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 17, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:00 PM IST
3 बार बेल्स का टोटका... जिद्दी बल्लेबाज ने पाकिस्तानी प्लेयर की उम्मीदों पर फेरा पानी, हुआ गजब बवाल
Image Credit: Videograb

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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