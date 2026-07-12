नाइटक्लब विवाद के बाद एक्शन में इंग्लैंड, अब इस दिन शराब नहीं पी सकते खिलाड़ी, होटल में भी पाबंदी

England Cricket: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के लिए शराब के सेवन को लेकर नए और कड़े व्यवहार संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं. बोर्ड के लिए शराब का सेवन कई मौकों पर विवाद और परेशानी का सबब बना है, जिसे देखते हुए अब नियमों को सख्त कर दिया गया है. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, खिलाड़ी मैच से एक दिन पहले, मैच के दौरान और मैच खत्म होने के अगले दिन तक शराब का सेवन नहीं कर सकते.
ईसीबी ने इसके अलावा खिलाड़ियों के सार्वजनिक स्थानों और टीम होटलों में शराब पीने पर भी रोक लगा दी है. हालांकि, मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और डायरेक्टर रॉब की विशेष परिस्थितियों में इसमें कुछ ढील दे सकते हैं. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद ईसीबी ने शराब को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं.
ईसीबी की नई नीति के तहत इंग्लैंड के घरेलू सीरीज और विदेशी दौरों के दौरान आधी रात का कर्फ्यू (midnight curfew) सख्ती से लागू रहेगा. खिलाड़ी सार्वजनिक रूप से शराब के प्रभाव में नहीं दिख सकते और उन्हें सोशल मीडिया पर शराब से संबंधित कोई भी 'सामग्री या गतिविधि' पोस्ट करने से प्रतिबंधित किया गया है. यदि कोई खिलाड़ी रात 10 बजे के बाद होटल से बाहर जाना चाहता है या उसकी योजना में कोई बदलाव होता है, तो उसे टीम प्रबंधन या सुरक्षा को सूचित करना अनिवार्य होगा. बोर्ड का उद्देश्य इन नियमों के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना और टीम की छवि को सुरक्षित रखना है.
अनुभवी खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया. हालांकि, लोग इस फैसले को लॉर्ड्स टेस्ट के बाद हुई देर रात की पार्टी और उसके बाद स्टोक्स के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से जोड़ रहे थे, लेकिन स्टोक्स ने स्पष्ट किया कि उनके इस फैसले के कारण बहुत पुराने हैं. उन्होंने बताया कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से मिली एशेज हार के बाद से ही उनके मन में नकारात्मक भावनाएं घर करने लगी थीं.
स्टोक्स ने अपनी मानसिक स्थिति को लेकर खुलकर बात की और बताया कि लॉर्ड्स टेस्ट ने उनके करियर को लेकर कई नकारात्मक यादें ताजा कर दी थीं. उन्होंने कहा, ''मैंने सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में मैं बर्नआउट (मानसिक और शारीरिक थकान) का शिकार हो गया.'' हालांकि, उन्होंने साफ किया कि ईसीबी ने उन पर संन्यास के लिए कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने यह जरूर माना कि हालिया नाइटक्लब विवाद ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था. लॉर्ड्स के उस हफ्ते की घटनाओं और ड्रेसिंग रूम में जो रूट के साथ बिताए पलों ने उनके इस फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी थी.