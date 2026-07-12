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नाइटक्लब विवाद के बाद एक्शन में इंग्लैंड, अब इस दिन शराब नहीं पी सकते खिलाड़ी, होटल में भी पाबंदी

England Cricket: बेन स्टोक्स के संन्यास और ईसीबी (ECB) द्वारा इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए जारी किए गए नए और सख्त शराब नियमों की पूरी जानकारी. जानें क्या हैं नए अनुशासन नियम और स्टोक्स के इस बड़े फैसले के पीछे की असली वजह.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 12, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:35 PM IST
नाइटक्लब विवाद के बाद एक्शन में इंग्लैंड, अब इस दिन शराब नहीं पी सकते खिलाड़ी, होटल में भी पाबंदी
Image Credit: इंग्लैंड क्रिकेट टीम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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