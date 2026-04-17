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Hindi Newsक्रिकेट15 साल बाद इस देश में वनडे सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया...कुल 6 मैचों की होगी धूम, शेड्यूल का हुआ ऐलान

15 साल बाद इस देश में वनडे सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया...कुल 6 मैचों की होगी धूम, शेड्यूल का हुआ ऐलान

Australia tour of Bangladesh: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जून में 6 व्हाइट-बॉल मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें तीन ODI और तीन T20I मुकाबले शामिल हैं. यह पूरी सीरीज 13 दिनों के भीतर समाप्त होगी, जिससे दोनों टीमों को लगातार मैच खेलने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं यह मैच कब और कहां होंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:47 PM IST
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15 साल बाद इस देश में वनडे सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया...कुल 6 मैचों की होगी धूम, शेड्यूल का हुआ ऐलान

Australia tour of Bangladesh: आईपीएल 2026 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट की धूम भी शुरू होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जून 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. इस दौरे के शेड्यूल का ऐलान हो गया है, जो काफी ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है. इस सीरीज का आगाज ढाका में ODI मुकाबलों के साथ होगा, जो 9, 11 और 14 जून को खेले जाएंगे. इसके बाद T20I सीरीज के लिए मुकाबले चटगांव में शिफ्ट होंगे, जहां 17, 19 और 21 जून को तीन मैच खेले जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी बार 2011 में बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, जहां उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था. अब पूरे 15 साल बाद कंगारू टीम बांग्लादेश का दौरा कर रही है.

मैचों का टाइम क्यों नहीं बताया गया?

वनडे और टी20 सीरीज के लिए सभी मैचों के समय का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है. बांग्लादेश में चल रही ऊर्जा बचत योजनाओं और वेस्ट एशिया संकट के कारण ईंधन की कमी को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि मुकाबले दिन में खेले जा सकते हैं. हाल ही में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुई सीरीज में भी फ्लडलाइट्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए मैचों का समय पहले कर दिया गया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे में भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है.

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टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार बांग्लादेश जा रही है. इससे पहले 2021 में खेले गए पांच मैचों की सीरीज में मेजबान बांग्लादेश ने 4-1 से जीत दर्ज की थी.

मिचेल मार्श संभालेंगे टीम की कमान

इस दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ तीन ODI मैचों की सीरीज खेलनी है, जो IPL के अंतिम चरण के साथ टकरा सकती है. T20 में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श कर रहे हैं, जबकि ODI में आधिकारिक कप्तान पैट कमिंस हैं. हालांकि हाल के समय में कमिंस की गैरमौजूदगी में मार्श ने ODI टीम की भी कमान संभाली है. देखना होगा कि मार्श और कमिंस IPL 2026 से फ्री हो पाते हैं या नहीं.

क्यों अहम है यह सीरीज?

बांग्लादेश की टीम अगस्त में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां दो टेस्ट मैच डार्विन और मैके में खेले जाएंगे. इस तरह दोनों टीमों के बीच आने वाले महीनों में क्रिकेट का रोमांच लगातार जारी रहने वाला है. बांग्लादेश के खिलाफ सफेद गेंद की यह सीरीज 2027 ODI वर्ल्ड कप की तैयारियों की दिशा में भी अहम कदम मानी जा रही है. इसके अलावा 2026 में ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भी ODI सीरीज खेलनी है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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