Asia Cup: करो या मरो...आज ही एशिया कप से बाहर हो जाएगी ये टीम! बांग्लादेश से 11 साल बाद होगी टक्कर
Asia Cup: करो या मरो...आज ही एशिया कप से बाहर हो जाएगी ये टीम! बांग्लादेश से 11 साल बाद होगी टक्कर

Asia Cup 2025 Bangladesh vs Hong Kong: हांगकांग ने एशिया कप 2025 में अपने पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ निराशाजनक हार से शुरुआत की है. उसके लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला है. मैच हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:50 PM IST
Asia Cup: करो या मरो...आज ही एशिया कप से बाहर हो जाएगी ये टीम! बांग्लादेश से 11 साल बाद होगी टक्कर

Asia Cup 2025 Bangladesh vs Hong Kong: एशिया कप 2025 का रोमांच आज दुबई से अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में लौट रहा है. ग्रुप बी के दूसरे और टूर्नामेंट के तीसरे मैच में बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग से होगा. बांग्लादेश की टीम बेहद शानदार फॉर्म में है. एशिया कप से पहले उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ लगातार टी20 सीरीज जीती हैं. वह ग्रुप बी से सुपर 4 में जगह बनाने के प्रबल दावेदारों में से एक हैं. वहीं, हांगकांग ने एशिया कप 2025 में अपने पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ निराशाजनक हार से शुरुआत की है. उसके लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला है. मैच हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है.

बांग्लादेश बनाम हांगकांग हेड टू हेड रिकॉर्ड

बांग्लादेश के खिलाफ हांगकांग का पलड़ा भारी है. दोनों टीमें अब तक सिर्फ एक बार टी20 इंटरनेशनल मैच में आमने-सामने हुई है. 2014 में हांगकांग ने बांग्लादेश पर दो विकेट से महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी. उसके 11 साल बाद अब दोनों टीमों के बीच मैच होने वाला है. तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है और लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश की टीम गुरुवार के इस मुकाबले में हांगकांग से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

बांग्लादेश : परवेज हुसैन, तंजीद हसन, लिटन दास (कप्तान), तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिज़ुर रहमान, तंजिम साकिब.

हांगकांग : जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमन रथ, कल्हन चालु, निजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, एहसान खान.

बांग्लादेश बनाम हांगकांग लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट डिटेल

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश बनाम हांगकांग मैच कब और कहां होगा?

एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में गुरुवार (11 सितंबर) को बांग्लादेश और हांगकांग में भिड़ंत होगी. यह मैच अबू धाबी के शेख जाएद स्टेडियम में खेला जाएगा.

बांग्लादेश बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 मैच का टॉस किस समय होगा और मैच कितने बजे शुरू होगा?

बांग्लादेश बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा और रात 8:00 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 मैच का सीधा प्रसारण कहां देखें?

बांग्लादेश बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

बांग्लादेश बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव और फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

एशिया कप के लिए दोनों देशों का फुल स्क्वॉड

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली अनिक, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन.

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमान रथ, कल्हण मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान.

