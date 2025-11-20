Mushfiqur Rahim Record: बदल गया 148 साल का इतिहास...मुशफिकुर रहीम ने रच डाला इतिहास

Mushfiqur Rahim: बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम एक बार फिर चर्चा में हैं. 38 साल के इस दिग्गज ने एक ऐसा कमाल कर दिया, जिससे रिकॉर्डबुक हिल गई है. वो बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 100 टेस्ट खेले और अपने 100वें टेस्ट में शतक ठोक दिया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. ये रिकॉर्ड उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ढाका में बनाया, लेकिन उनके इस कीर्तिमान की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है. रहीम के बल्ले से निकला ये शतक सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है. रहीम ने इस उपलब्धि से एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो अपने देश के सबसे भरोसेमंद और सफल टेस्ट बल्लेबाज क्यों माने जाते हैं.

दरअसल, ढाका में खेले जा रहे आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा. यह उनके करियर का 13वां टेस्ट शतक है. इससे पहले कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर 100 टेस्ट खेल ही नहीं पाया था. पहले दिन वो 99 रनों पर नाबाद लौटे थे, लेकिन दूसरे दिन आते ही उन्होंने सेंचुरी पूरी की. वो 214 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 106 रन बनाकर आउट हो गए.

148 साल में सिर्फ 11 खिलाड़ी ही कर सके ये कारनामा

1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत के बाद मुशफिकुर रहीम दुनिया के 11वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाया है. उनसे पहले कॉलिन काउड्रे, जावेद मियांदाद, गॉर्डन ग्रीनिज, एलेक स्टीवर्ट, इंजमाम उल हक, रिकी पॉन्टिंग, ग्रेम स्मिथ, हाशिम अमला, जो रूट और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

100वें टेस्ट में पोंटिंग और वॉर्नर ने कुछ खास किया था

100वें टेस्ट में बड़ा कमाल करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गजों के नाम खास वजह से दर्ज हैं. पहला नाम रिकी पॉन्टिंग का है, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ा था. डेविड वॉर्नर ने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाया था. बाकी सभी खिलाड़ी शतक लगाने में सफल रहे थे. अब इस प्रतिष्ठित लिस्ट में मुशफिकुर रहीम का नाम भी शामिल हो गया है.

बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी

मुशफिकुर रहीम का 100वां टेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि उनके अलावा कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी 80 टेस्ट भी नहीं खेल सका. उनके बाद दूसरा नाम मोमिनुल हक का है, जिन्होंने 75 टेस्ट खेले हैं. तीसरे नंबर पर शाकिब अल हसन हैं, जिन्होंने 71 टेस्ट खेले. चौथे नंबर पर तमीम इकबाल हैं, जो अब तक 70 टेस्ट खेल चुके हैं.

कैसा है मुशफिकुर रहीम रहीम का टेस्ट करियर?

मुशफिकुर रहीम सिर्फ सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज भी हैं. अब तक वो 100 टेस्ट की 183 पारियों में 38.21 की औसत से 6457 रन बना चुके हैं, जिनमें कुल 13 शतक और 27 फिफ्टी शामिल हैं. हाई स्कोर 219 रन है. मुशफिकुर रहीम ने 2005 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और धीरे-धीरे वह टीम के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए. विकेटकीपर होने के साथ-साथ वह नंबर 4-5 पर लगातार महत्वपूर्ण पारी खेलते रहे हैं.

