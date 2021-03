BAN vs NZ: James Neesham का हैरतअंगेज रन आउट, हैरान रह गया बलेलबाज

नई दिल्ली: बांग्लादेश के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने अब इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है. इस मैच में बांग्लादेश की पारी के दौरान न्यूजीलैंड के ऑलरांउडर जेम्स निशम (James Neesham) ने एक हैरतअंगेज तरीके से तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) को रन आउट किया. निशम के इस रन आउट का एक वीडियो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

दरअसल बांग्लादेश की पारी के 32वें ओवर के दौरान नीशम (James Neesham) की गेंद को हल्के हाथ से खेलकर मुश्फिकुर रहीम ने दौड़ने की कोशिश की. नॉनस्ट्राइक से तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) भी भाग पड़े, लेकिन तभी नीशम ने अनोखे अंदाज में पैर से गेंद को मारा और वो विकेट्स में जा टकराई. तमीम (Tamim Iqbal) तब तक अपनी क्रीज में नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें मजबूरन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा.

नीशम (James Neesham) का ये रन आउट इतना बेहतरीन था कि इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग नीशम के रन आउट पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. नीशम का ये रनआउट इसलिए भी खास था क्योंकि तमीम (Tamim Iqbal) उस वक्त 78 रन पर बलेलबाजी कर रहे थे और वो अपना शतक पूरा कर सकते थे और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा सकते थे.

Neesham through on goal! It's out. @JimmyNeesh with some fine footwork to break the @BCBtigers partnership. 133/3 now in thee 31st over as the players have a drink. Tamim Iqbal out for 78. Follow play LIVE with @sparknzsport #NZvBAN pic.twitter.com/0mmjguWNYd

