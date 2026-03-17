IPL 2026 के बीच दिखेगा वनडे और टी20 सीरीज का रोमांच, शेड्यूल का हो गया ऐलान

BAN vs NZ ODI T20 series 2026: भारत में हर साल इंडियन प्रीमियर लीग का मेला लगता है. पिछले 18 सालों से यह सिलसिला जारी है. इस बार 19वां सीजन यानी आईपीएल 2026 होने वाला है. जब आईपीएल का सीजन आता है तो पूरी दुनिया में मौजूद क्रिकेट फैंस इस लीग के रोमांच में डूब जाते हैं. दूसरी जगह हो रहा क्रिकेट लाइमलाइट से गायब सा रहता है. यही वजह है कि आईपीएल के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल बेहद कम होता है, लेकिन इस बार आईपीएल 2026 के दौरान 2 बड़ी टीमें आपस में वनडे और टी20 सीरीज खेलेंगी. 16 मार्च को शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है.

आईपीएल 2026 के दौरान जो दो टीमें वनडे और टी20 सीरीज खेलने वाली हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड हैं. टी20 विश्व कप 2026 से बाहर रहने वाली बांग्लादेश अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज खेलेगी. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अप्रैल और मई में होने वाले इस टूर का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है. सबसे पहले दोनों टीमें तीन वनडे खेलेंगी, फिर तीन मैचों की टी20 सीरीज का रोमांच दिखेगा.

बांग्लादेश का एक भी प्लेयर आईपीएल 2026 में नहीं

बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं है, इसलिए टीम एक मजबूत स्क्वाड के साथ कीवियों से लोहा लेगी, जबकि न्यूजीलैंड के कई स्टार खिलाड़ी आईपीएल की अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड के नए और युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है.

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कब से शुरू होगा दौरा?

पहला वनडे 17 अप्रैल को तय है, ऐसे में कीवी टीम 4 दिन पहले ही यानी 13 अप्रैल को ढाका पहुंचेगी. पहले दो वनडे ढाका के मीरपुर में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा मुकाबला चटगांव में होना है. टी20 सीरीज भी इन्हीं दो शहरों में होगी, जो 17 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगी. बांग्लादेश की टीम ने हाल में पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 2-1 से मात दी थी. अब वो कीवियों का भी यही हाल करना चाहेगी.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे 17 अप्रैल 2026 को मीरपुर (ढाका) में होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 20 अप्रैल 2026 को मीरपुर में होना है. तीसरा मुकाबला 23 अप्रैल 2026 को चटगांव में होगा.

टी20 सीरीज का शेड्यूल

टी20 सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला मुकाबला 27 अप्रैल को चटगांव में होना है. दूसरा टी20 मैच 29 अप्रैल को इसी मैदान पर होगा, जबकि तीसरा और सीरीज का आखिरी मुकाबला 2 मई को मीरपुर में खेला जाएगा.

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