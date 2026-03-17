Advertisement
trendingNow13143756
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बीच दिखेगा वनडे और टी20 सीरीज का रोमांच, शेड्यूल का हो गया ऐलान

IPL 2026 के बीच दिखेगा वनडे और टी20 सीरीज का रोमांच, शेड्यूल का हो गया ऐलान

BAN vs NZ ODI T20 series 2026: इंडियन प्रीमियर लीग में जिस देश का इस बार एक भी खिलाड़ी नहीं है, उसने 19वें सीजन के दौरान वनडे और टी20 सीरीज खेलने का फैसला किया है. कुल 6 मैचों का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/@cricbuzz)
फोटो क्रेडिट (X/@cricbuzz)

BAN vs NZ ODI T20 series 2026: भारत में हर साल इंडियन प्रीमियर लीग का मेला लगता है. पिछले 18 सालों से यह सिलसिला जारी है. इस बार 19वां सीजन यानी आईपीएल 2026 होने वाला है. जब आईपीएल का सीजन आता है तो पूरी दुनिया में मौजूद क्रिकेट फैंस इस लीग के रोमांच में डूब जाते हैं. दूसरी जगह हो रहा क्रिकेट लाइमलाइट से गायब सा रहता है. यही वजह है कि आईपीएल के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल बेहद कम होता है, लेकिन इस बार आईपीएल 2026 के दौरान 2 बड़ी टीमें आपस में वनडे और टी20 सीरीज खेलेंगी. 16 मार्च को शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है.

आईपीएल 2026 के दौरान जो दो टीमें वनडे और टी20 सीरीज खेलने वाली हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड हैं. टी20 विश्व कप 2026 से बाहर रहने वाली बांग्लादेश अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज खेलेगी. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अप्रैल और मई में होने वाले इस टूर का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है. सबसे पहले दोनों टीमें तीन वनडे खेलेंगी, फिर तीन मैचों की टी20 सीरीज का रोमांच दिखेगा.

बांग्लादेश का एक भी प्लेयर आईपीएल 2026 में नहीं

बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं है, इसलिए टीम एक मजबूत स्क्वाड के साथ कीवियों से लोहा लेगी, जबकि न्यूजीलैंड के कई स्टार खिलाड़ी आईपीएल की अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड के नए और युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब से शुरू होगा दौरा?

पहला वनडे 17 अप्रैल को तय है, ऐसे में कीवी टीम 4 दिन पहले ही यानी 13 अप्रैल को ढाका पहुंचेगी. पहले दो वनडे ढाका के मीरपुर में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा मुकाबला चटगांव में होना है. टी20 सीरीज भी इन्हीं दो शहरों में होगी, जो 17 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगी. बांग्लादेश की टीम ने हाल में पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 2-1 से मात दी थी. अब वो कीवियों का भी यही हाल करना चाहेगी.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे 17 अप्रैल 2026 को मीरपुर (ढाका) में होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 20 अप्रैल 2026 को मीरपुर में होना है. तीसरा मुकाबला 23 अप्रैल 2026 को चटगांव में होगा.

टी20 सीरीज का शेड्यूल

टी20 सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला मुकाबला 27 अप्रैल को चटगांव में होना है. दूसरा टी20 मैच 29 अप्रैल को इसी मैदान पर होगा, जबकि तीसरा और सीरीज का आखिरी मुकाबला 2 मई को मीरपुर में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'क्रीज पर सिर्फ नाच रहे हो, प्रदर्शन कहां है'? PAK के पूर्व ओपनर ने उतारी मोहम्मद रिजवान की इज्जत, बताई सबसे बड़ी खामी

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

BAN vs NZ

Trending news

होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
LPG
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
Rajya Sabha Chunav 2026
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
Rajya Sabha Chunav 2026
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
West Bengal Weather Alert
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
DNA
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
Punjab news
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
LPG
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?