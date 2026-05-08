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Hindi Newsक्रिकेटBAN vs PAK 1st Test: 60 चौके, 15 छक्के और 588 रन...फिर भी क्यों पहले टेस्ट से बाहर हुए बाबर आजम?

BAN vs PAK 1st Test: 60 चौके, 15 छक्के और 588 रन...फिर भी क्यों पहले टेस्ट से बाहर हुए बाबर आजम?

Babar Azam Why Not Playing First Test Against Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक तगड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन बाबर आजम ढाका में होने वाले पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. जानिए वजह...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 08, 2026, 06:41 AM IST
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BAN vs PAK 1st Test नहीं खेल रहे बाबर आजम (फोटो क्रेडिट ESPN, X)
BAN vs PAK 1st Test नहीं खेल रहे बाबर आजम (फोटो क्रेडिट ESPN, X)

Babar Azam Why Not Playing First Test Against Bangladesh: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम बांग्लादेश दौरे पर पहुंची है, जहां उसे 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. पहला मुकाबला 8 मई यानी आज से शुरू होने जा रहा है. इस सीरीज में जगह पाने वाले स्टार बैटर बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे. यह खबर फैंस और टीम के लिए बड़ा झटका है. अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैच से ठीक पहले बाबर आजम बाहर हो गए?

दरअसल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की यह टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही है. शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट आज से शुरू होना है.

PSL 2026 में रनों का अंबार लगाने वाले बाबर का अचानक बाहर होना फैंस और टीम मैनेजमेंट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. बाबर इसलिए बाहर हुए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं हैं. उन्हें नई चोट ने परेशान कर दिया है. इसकी पुष्टि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मेडिकल टीम ने भी कर दी है. 

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मेडिकल टीम के अनुसार, बाबर आजम के बाएं घुटने में चोट आई है. टीम मैनेजमेंट के अनुसार,'बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. उनकी रिकवरी पर नजर रखी जा रही है और दूसरे टेस्ट में उनके खेलने पर फैसला बाद में लिया जाएगा.'

प्रैक्टिस के दौरान उभरा दर्द

बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) का खिताब जीतने के बाद सोमवार को ही बांग्लादेश पहुंचे थे. उन्होंने शुरुआती दो दिन टीम के साथ सामान्य रूप से अभ्यास किया, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक उनके बाएं घुटने में तेज दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद मेडिकल जांच में उन्हें आराम की सलाह दी गई और पहले टेस्ट से बाहर करने का फैसला लिया गया.

PSL 2026 के 'सुल्तान' रहे थे बाबर

बाबर आजम का बाहर होना पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि वे इस समय करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे थे. PSL 2026 में उनके आंकड़े किसी को भी डराने के लिए काफी थे. बाबर ने 11 पारियों में 588 रन बनाए थे. उनका औसत 73.50, जबकि स्ट्राइक रेट 145.90 का रहा था.

बाबर ने पूरे सीजन 60 चौके और 15 छक्के जड़े थे. उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे, जिनके दम पर उन्होंने पेशावर जाल्मी को PSL 2026 का चैंपियन बनाया.

पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती

बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाते हैं. बांग्लादेश की स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर बाबर की तकनीक टीम के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती थी. अब पाकिस्तान को उनकी अनुपस्थिति में अपनी बल्लेबाजी लाइनअप में बड़ा बदलाव करना होगा.

क्या बाबर दूसरे टेस्ट में वापसी कर पाएंगे?

यह पूरी तरह उनके घुटने की रिकवरी और मेडिकल टीम की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा. फिलहाल, ढाका टेस्ट में पाकिस्तान की टीम अपने सबसे बड़े मैच विनर के बिना मैदान पर उतरेगी.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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