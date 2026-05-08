BAN vs PAK: बाबर आजम के बिना उतरा पाकिस्तान, बांग्लादेश ने टेस्ट मैच में जमकर धोया, कप्तान ने ठोक दिया शतक

Bangladesh vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार शतक लगाया. उनके अलावा मोमिनुल हक ने 91 रन बनाए. मेजबान टीम ने 301/4 का स्कोर खड़ा किया. बाबर आजम चोट के कारण इस मैच से बाहर हैं.
Trending Photos
Bangladesh vs Pakistan: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुक्रवार (8 मई) को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में शुरू हुई. अपने स्टार खिलाड़ी बाबर आजम के बगैर उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. मुकाबले के पहले दिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. पहले दिन खेल समाप्त होने के समय मेजबान टीम का स्कोर पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 301 रन है.
पहले टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश के कप्तान नजमुल होसैन शांतो ने पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया और शानदार शतक जड़ा. शांतो ने 130 गेंदों में 101 रनों की बेहतरीन पारी खेली. उनके अलावा मोमिनुल हक ने 91 रनों का योगदान दिया. वह शतक से चूक गए. अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम 48 रन बनाकर नाबाद रहे और क्रीज पर डटे हुए हैं.
इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया. सुबह के सत्र में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दबाव में रखा. शाहीन अफरीदी ने 18 के कुल स्कोर पर महमुदुल हसन जॉय (8) को आउट कर पहला झटका दिया. इसके तुरंत बाद 31 के स्कोर पर शादमान इस्लाम (13) को हसन अली ने पवेलियन भेजकर बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ा दी थीं.
ये भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार, वर्ल्ड कप में भिड़ंत, नोट करें शेड्यूल
31 रन पर दो विकेट गिर जाने के बाद नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक ने क्रीज पर अपने पैर जमा दिए. दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट लिए तरसाया. शांतो और मोमिनुल ने तीसरे विकेट के लिए 170 रनों की साझेदारी कर ली. शतक लगाने के बाद शांतो अपना विकेट गंवा बैठे. मोहम्मद अब्बास ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया. इसके बाद मोमिनुल और रहीम ने चौथे विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी की. मोमिनुल दुर्भाग्यशाली रहे और अपना शतक पूरा नहीं कर पाए. उन्हें 91 रनों के निजी स्कोर पर नोमान अली ने एलबीडब्ल्यू कर दिया. स्टंप के समय रहीम 48 और लिटन दास 8 रन बनाकर नाबाद रहे.
ये भी पढ़ें: IPL के बाद कौन होगा भारत का वनडे कप्तान? खतरे में गिल की कुर्सी, रेस में 3 सुपरस्टार
इस सीरीज के पहले मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट डेब्यू करने का मौका दिया. दो मैचों की इस श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से सिलहट में आयोजित किया जाएगा. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम घुटने की चोट के कारण इस मैच के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. टीम प्रबंधन ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की थी कि बाएं घुटने में तकलीफ की वजह से वह पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. फिलहाल अधिकारियों ने उनकी चोट की गंभीरता या वापसी के समय के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन मेडिकल टीम लगातार उनके स्वास्थ्य का आकलन कर रही है.