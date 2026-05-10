Advertisement
trendingNow13211483
Hindi Newsक्रिकेटPAK को मिला धाकड़ बैटर... डेब्यू टेस्ट में ठोका शतक; कौन है शोएब मलिक के गढ़ से आया ये नया सितारा?

PAK को मिला धाकड़ बैटर... डेब्यू टेस्ट में ठोका शतक; कौन है शोएब मलिक के गढ़ से आया ये नया सितारा?

Azan Awais Debut Test Century: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ढाका में पहला टेस्ट मैच चल रहा है. मुकाबले के तीसरे दिन पाकिस्तान के लिए नए ओपनर ने कमाल कर दिया है. उसने शतक पूरा किया और ये संकेत दे दिए हैं कि टेस्ट क्रिकेट में टीम को एक नया सितारा मिल गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 10, 2026, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं अजान अवाइस (फोटो क्रेडिट AI)
कौन हैं अजान अवाइस (फोटो क्रेडिट AI)

Azan Awais Debut Test Century: पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी किसी बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज का उदय होता है, तो दुनिया को उसमें सईद अनवर या आमिर सोहेल की नजाकत दिखने लगती है. बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में एक ऐसे ही युवा सितारे ने जन्म लिया है, जिसने अपने पहले ही मैच में शतक जड़कर सनसनी फैला दी है. हम बात कर रहे हैं 21 साल के अजान अवाइस (Azan Awais) की, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट को यादगार बना दिया है.

बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में अजान अवाइस ने वो धैर्य दिखाया, जिसकी उम्मीद अक्सर अनुभवी खिलाड़ियों से की जाती है. खेल के दूसरे दिन जब पाकिस्तान को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, तब अजान ने 165 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 103 रन कूट दिए. उनकी इस पारी में 14 शानदार चौके शामिल रहे, जो उनकी बेहतरीन टाइमिंग और गैप्स खोजने की कला साबित करते हैं.

सियालकोट की मिट्टी से आए हैं अजान

21 साल के ओपनर अजान अवाइस का जन्म 10 अक्टूबर 2004 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि यह वही शहर है, जिसने पाकिस्तान को शोएब मलिक जैसा दिग्गज खिलाड़ी दिया है. अब शोएब मलिक के इसी गढ़ से अजान के रूप में एक ऐसा बल्लेबाज निकला है, जिसे पाकिस्तान के रेड-बॉल क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

फर्स्ट क्लास करियर में 10 शतक और 9 फिफ्टी

अजान अवाइस को नेशनल टीम की कैप यूं ही नहीं मिली. उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर यहां तक का सफर किया है. घरेलू क्रिकेट में उनके बेमिसाल आंकड़े हैं. फर्स्ट क्लास की 59 पारियों में उन्होंने 48.60 की औसत से 2673 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 9 फिफ्टी शामिल रहीं. उनका हाई स्कोर नाबाद 203 है. ये आंकड़े गवाही देते हैं कि अजान सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि उन्हें लंबी पारियों में तब्दील करना जानते हैं.

अजान की खासियत

अजान के बारे में कहा जाता है कि वो एक टेक्निकल बल्लेबाज हैं. वह गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलना पसंद करते हैं और गैर-जरूरी शॉट्स खेलने से बचते हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में भी उन्होंने 13 मैचों में 5 अर्धशतकों की मदद से अपनी उपयोगिता साबित की है, हालांकि उन्हें मुख्य रूप से टेस्ट प्रारूप का खिलाड़ी माना जा रहा है.

क्या पाकिस्तान को मिल गया एक और हीरा?

पिछले कुछ समय से पाकिस्तान टीम एक ऐसे भरोसेमंद ओपनर की तलाश में थी, जो नई गेंद का सामना मजबूती से कर सके. अजान अवाइस के रूप में उन्हें वो विकल्प मिलता दिख रहा है. उनका डेब्यू शतक सिर्फ एक पारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है. इस सेंचुरी के दम पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में सियालकोट की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले ही कदम से यह साफ कर दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबी रेस के घोड़े हैं. अगर वह अपनी इस निरंतरता को बरकरार रखते हैं, तो वह जल्द ही दुनिया के बेहतरीन सलामी बल्लेबाजों की फेहरिस्त में शामिल होंगे. हालांकि उनका ये सिर्फ पहला शतक है और अभी उन्हें करियर में बहुत सी ऐसी पारियां खेलनी होंगी, तभी उनका नाम दिग्गजों में शामिल हो पाएगा.

मैच का लेखा-जोखा

पहले टेस्ट की बात करें तो बांग्लादेश ने पहली पारी में 10 विकेट खोकर 413 रन बनाए हैं. नजमुल हसन शांतो ने 130 गेंदों पर 101 रन बनाए. मोमिनुल हक ने 200 गेंदों पर 91 जबकि मुशफिकुर रहीम ने 179 गेंदों पर 71 रनों का योगदान दिया. खबर लिखे जाने तक तीसरे दिन पाकिस्तान ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 230 रन बना लिए हैं.

ये भी पढ़ें: ना रोहित, ना क्रिस गेल... IPL के पहले ओवर में छक्कों का असली बादशाह है ये बैटर; वैभव सूर्यवंशी भी ठोकते हैं सलाम

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Azan awaisBAN vs PAK

Trending news

थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
thalapathy vijay
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
विजय शपथ ले रहे थे...ताली बजाते-बजाते फफक कर रो पड़े विजय के पिता, कैमरे में कैद हुआ!
Thalapathy Vijay CM
विजय शपथ ले रहे थे...ताली बजाते-बजाते फफक कर रो पड़े विजय के पिता, कैमरे में कैद हुआ!
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Assembly Election 2026
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद
Thalapathy vijay CM Oath Live
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
India Africa News
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
Tamil Nadu News In Hindi
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ