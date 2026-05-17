BAN vs PAK: बाबर आजम ने रच दिया इतिहास...बेन स्टोक्स का महा-रिकॉर्ड तोड़ इस एलीट क्लब में मारी एंट्री!

Most 50s in WTC history: बाबर आजम इस वक्त चर्चा में हैं. बांग्लादेश के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 68 रनों की शानदार पारी खेली और एक खास क्लब में एंट्री मार ली है.
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Most 50s in WTC history: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सिलहट में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला चल रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला मिस करने वाले बाबर आजम ने दूसरे मैच में कमबैक किया और पहली ही पारी में 68 रनों की उम्दा पारी खेली. इस पारी के दम पर उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में बड़ा कमाल किया है. बाबर ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया है.
बाबर आजम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उनके नाम कुल 20 फिफ्टी हो चुकी हैं. बाबर अब डब्ल्यूटीसी इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक ठोकने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 19 फिफ्टी लगाने वाले बेन स्टोक्स को पछाड़ दिया है. बाबर 20 फिफ्टी पूरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बने हैं.
Most 50s in WTC history:
(@CallMeSheri1_) May 17, 2026
सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रनों से बड़ी हार मिली थी. इस करारी शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तानी टीम पर भारी दबाव था. बाबर आजम ने पहला मुकाबला बाएं घुटने की चोट के कारण मिस किया था, लेकिन दूसरे टेस्ट की पहली पारी में नंबर-4 पर आकर उन्होंने एक सूझबूझ भरी पारी खेली. बाबर तब क्रीज पर उतरे थे, जब दोनों ओपनर महज 23 रन पर पवेलियन लौट चुके थे.
बाबर आजम ने बेहद आक्रामक और सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली. बाबर ने अपनी इस पारी में 10 करारे चौके जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 80.95 का रहा. हालांकि, वे अपनी इस पारी को शतक में नहीं बदल सके और नाहिद राणा की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने पाकिस्तान की पारी को संभाल लिया था.
जो रूट (इंग्लैंड)- 45 फिफ्टी
2. मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया)- 35 फिफ्टी
3. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)-34 फिफ्टी
4. बाबर आजम (पाकिस्तान)- 28 फिफ्टी
5. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 27 फिफ्टी
बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में महज 39 मैचों की 71 पारियों में 47.71 की शानदार औसत के साथ 3,197 रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं. वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 3,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले और इकलौते एशियाई बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने इस मामले में टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ रखा है.
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