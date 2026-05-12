टेस्ट क्रिकेट में नया अजूबा, 39 साल के पाकिस्तानी बॉलर का अनोखा शतक...बदल गया 130 साल का इतिहास

Noman Ali Test Record: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहलाता है. इस खेल में रिकॉर्ड्स को लेकर कहा जाता है कि कीर्तिमान बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, जिन्हें छूने में सदियां बीत जाती हैं. ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट में एक ऐसा ही 'महा-रिकॉर्ड' टूटा है. पाकिस्तान के अनुभवी स्पिनर नोमान अली (Noman Ali) ने 39 साल की उम्र में वो करिश्मा कर दिखाया है, जो पिछले 130 साल से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था.

दरअसल, नोमान अली अब टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के बॉबी पील का रिकॉर्ड तोड़ा है. बॉबी पील ने 1896 में 39 साल 180 दिन की उम्र में अपने 100 टेस्ट विकेट पूरे किए थे, अब नोमान ने 39 साल 217 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. संन्यास लेने की उम्र में नोमान ने विकेटों का अनोखा शतक लगाकर ये साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है.

(@ESPNcricinfo) May 12, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के 21वें बॉलर बने नोमान अली

नोमान अली टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के 21वें गेंदबाज बन गए हैं. अब तक उन्होंने 22 टेस्ट खेलकर कुल 101 शिकार किए हैं. वो 9 बार 5 विकेट जबकि 3 बार 10 विकेट भी ले चुके हैं.

ढाका टेस्ट में 4 विकेट

ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने कुल 4 विकेट (पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 3) चटकाए. जैसे ही उन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज को 24 रन के निजी स्कोर पर आउट किया, उनके टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे हो गए और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. ये वही नोमान अली हैं, जिन्होंने 34 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था और पहली पारी में 2 जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे.

मैच का लेखा-जोखा

मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे और पाकिस्तान को पहली पारी में 386 रनों पर रोक दिया था. फिर दूसरी पारी में बांग्लादेश ने 240 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 268 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए टीम 163 रनों पर सिमट गई थी. जीत के हीरो नजमुल हसन शांतो रहे, जिन्होंने पहली पारी में 130 गेंदों पर 101 जबकि दूसरी पारी में 150 गेंदों पर 87 रनों की शानदार पारियां खेलीं.

ये भी पढ़ें: 199 शतक, 60,000 से ज्यादा रन...दुनिया के इस बेरहम बल्लेबाज की मार नहीं भूलेंगे गेंदबाज