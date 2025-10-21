क्रिकेट में नया अजूबा, 5 स्पिनर ने मिलकर फेंक दिए 50 ओवर, इस टीम ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

West Indies Cricket Team Unique Record: क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. यह खेल ही ऐसा है. इतिहास में ऐसे कई कारनामे हुए हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. इस खेल में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है. यहां हम उस नए अजूबे की बात कर रहे हैं, जो 21 अक्टूबर 2025 के दिन रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है. इस दिन बांग्लादेश की सरजमीं पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना, जिसने हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया है. वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने अपने पूरे 50 ओवर सिर्फ स्पिन गेंदबाजों से करवा दिए. ये कमाल किसी और ने नहीं बल्कि वेस्टइंडीज टीम ने किया है.

दरअसल, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका में चल रहा है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पिच धीमी और टर्न लेने वाली थी, लिहाजा वेस्टइंडीज ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए सभी 50 ओवर 5 स्पिनर्स से डलवा दिए और इतिहास रच दिया.

तेज गेंदबाजी का विकल्प था, लेकिन यूज नहीं किया

वेस्टइंडीज वनडे के इतिहास की ऐसी पहली टीम बन चुकी है, जिसने एक भी ओवर तेज गेंदबाजों से नहीं फेंकवाया और अपने सभी 50 ओवर पांच स्पिनरों से डलवाए. इससे पहले वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था. विंडीज की प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाजी के विकल्प के तौर पर जस्टिन ग्रीव थे, लेकिन उन्हें एक भी ओवर नहीं मिला. कप्तान साई होप का ये फैसला टीम के लिए फायदे वाला भी साबित हुआ.

West Indies became the first team to go all spin over the course of 50 overs in men’s ODI More from the game https://t.co/sEn9EhicM1 pic.twitter.com/Jzcrnksmvo — ICC (@ICC) October 21, 2025

वेस्टइंडीज के स्पिन अटैक में ये पांच गेंदबाज शामिल रहे

वेस्टइंडीज के पांचों स्पिनर्स ने मिलकर बांग्लादेश की बल्लेबाजी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. गुडाकेश मोती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, जबकि अकील होसेन और एथनाजे ने 2-2 विकेट लिए. बाकी स्पिनर्स ने भी सटीक गेंदबाजी करते हुए रन गति को बांधे रखा. नीचे जानिए किस बॉलर ने कितने विकेट निकाले.

अकील होसेन- 10 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए. इकॉनमी 4.10 का रहा. गुडाकेश मोती- 10 ओवरों में 65 रन देकर 3 विकेट निकाले, इकॉनमी 6.50 का रहा. रोस्टन चेज- 10 ओवरों में 2 मेडन के साथ 44 रन दिए, हालांकि विकेट नहीं मिला. खैरी पियरे- 10 ओवरों में 43 रन खर्चे, लेकिन विकेट खाते में नहीं आया. एलिक एथनाजे- 10 ओवरों में से 3 मेडन रहे. कुल 14 रन दिए और 2 विकेट निकाले.

बांग्लादेश के लिए किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?

बांग्लादेश के बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने नाचते रहे. पूरी टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 213 रन ही बना सकी. सौम्य सरकार ने 89 बॉल पर सबसे ज्यादा 45 रन बनाए. आखिर में रिशाद हुसैन ने 14 बॉल पर 3 चौके और 3 छक्कों के साथ 39 रनों का अहम योगदान दिया और टीम को 200 पार ले गए. पूरी पारी में एक भी खिलाड़ी फिफ्टी नहीं लगा पाया. अब वेस्टइंडीज 214 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है.

