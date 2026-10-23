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WTC फाइनल की रेस: वेस्टइंडीज सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम घोषित, तस्कीन अहमद की हुई एंट्री

वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है. टीम में तस्कीन अहमद की वापसी हुई है. अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले टेस्ट मैच में तस्कीन को आराम दिया गया था, जिसमें अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ड्रॉ खेला था.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 23, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 09:12 PM IST
WTC फाइनल की रेस: वेस्टइंडीज सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम घोषित, तस्कीन अहमद की हुई एंट्री

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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