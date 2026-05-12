बांग्लादेश के 6 फीट 5 इंच के गेंदबाज ने तोड़ दी पाकिस्तान की कमर, टेस्ट में 33 विकेट लेकर दुनिया को डराया

Bangladesh vs Pakistan: बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट में एक बार फिर शर्मसार किया है. शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश के खूंखार तेज गेंदबाज नाहिद राणा के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. 6 फीट और 5 इंच लंबे पेसर ने दूसरी पारी में पाकिस्तान की आधी टीम का अकेले सफाया कर दिया. नाहिद राणा ने दूसरी पारी में सिर्फ 9.5 ओवर डाले और 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी. उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर बाकी टीमों को भी कड़ी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में वो दुनिया के टॉप तेज गेंदबाजों में शुमार हो सकते हैं. टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 11 मैच खेलने के बावजूद उनका रिकॉर्ड शानदार है.

नाहिद राणा के सामने पाकिस्तान का सरेंडर

पहला टेस्ट जीतकर बांग्लादेश ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. बांग्लादेश ने 5वें दिन पाकिस्तान के सामने 268 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में शान मसूद की अगुवाई वाली टीम महज 163 रनों पर ऑलआउट हो गई. नाहिद राणा ने सबसे अधिक 5 विकेट चटकाए. पहली पारी में उन्होंने एक विकेट लिया था. दाएं हाथ के पेसर ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 11 मैच खेले हैं और उनका रिकॉर्ड दमदार रहा है.

11 टेस्ट में 33 विकेट

नाहिद राणा ने अभी तक ज्यादातर टेस्ट मैच एशियाई पिचों पर खेला है, जहां स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है. इसके बावजूद उन्होंने सबको प्रभावित किया है. 11 टेस्ट की 19 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 33 विकेट चटकाए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में उन्होंने अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया है. वो जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में तेजी से उभर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट का हाल

शेर रे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रनों का स्कोर खड़ा किया. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार शतक जड़ा, वहीं मोमिनुल हक ने 91 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में अच्छी लड़ाई लड़ी और 386 रन बनाए. टेस्ट में डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज अजान अवैस ने शानदार शतक जड़ा.

इसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 240 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. नाहिद राणा की रफ्तार के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और बांग्लादेश ने 104 रनों से मुकाबला जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. दूसरा टेस्ट शनिवार 16 मई से सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने पहली इनिंग में 101 और दूसरी पारी में 87 रनों की शानदार पारी खेली और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.