INDA vs BANA: बांग्लादेश से सेमीफाइनल में हारा भारत, 33 रन बनाकर भी जितेश हार के गुनहगार! सुपर ओवर कटाई नाक

IND A vs BAN A: राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में इंडिया ए को बांग्लादेश से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. पहले दोनों टीमों में कांटे की टक्कर देखने को मिली. लेकिन अंत में मुकाबला सुपर ओवर तक चला गया. सुपर ओवर में जितेश शर्मा ने बड़ी गलती की और टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा. सुपर ओवर में भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुला और 2 विकेट गिर गए. बांग्लादेश ने भी पहली गेंद पर विकेट खोया, लेकिन अगली गेंद वाइड होते ही जीत बांग्लादेश के हाथों में गई.

इंडिया ए ने जीता था टॉस

इंडिया ए के कप्तान जितेश शर्मा ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज हबीबुर रहमान ने अर्धशतकीय पारी से टीम को जोरदार शुरुआत दी. उन्होंने 65 रन की धमाकेदार पारी खेली. इसके बाद छठे नंबर पर उतरे महरूब ने भी 18 गेंद में 6 छक्कों की मदद से 48 रन ठोक टीम के स्कोर को 194 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

वैभव ने काटा गदर

टीम इंडिया की शुरुआत बांग्लादेश से भी शानदार थी और मैच एकतरफा नजर आ रहा था. विस्फोटक युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ 15 गेंद में 38 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 4 छक्के जबकि 2 चौके देखने को मिले. दूसरे छोर से प्रियांश आर्य ने भी बुरी तरह कुटाई की और 23 गेंद में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 44 रन की पारी खेली. जितेश शर्मा ने 33 जबकि नेहाल वढेरा ने 32 रन की पारी खेली. जैसे-तैसे भारत का स्कोर 20 ओवर में बांग्लादेश के बराबरी पर अटक गया और मैच सुपर ओवर तक पहुंचा.

सुपर ओवर में जितेश फ्लॉप

सुपर ओवर में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई. ओपनिंग में कप्तान जितेश शर्मा बैटिंग करने उतरे और उनके साथ रमनदीप सिंह. बांग्लादेश की तरफ से रिपन मंडल मीडियम पेसर के हाथों में गेंद थी. जितेश शर्मा पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. इसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी नहीं उतरे और आशुतोष शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया गया. आशुतोष भी पहली ही गेंद पर आउट हुए और टीम इंडिया सुपर ओवर में 1 रन भी नहीं बना सकी. बांग्लादेश ने वाइड से सुपर ओवर जीता और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.