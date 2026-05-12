हिम्मत है तो 70 ओवर... घमंड में चूर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बांग्लादेश को ललकारा, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा

Bangladesh vs Pakistan 1st Test: बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है. ढाका के शेर रे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से रौंद दिया. इसके साथ ही PAK क्रिकेटर सलमान अली आगा की बोलती बंद हो गई. दरअसल, इस टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने बांग्लादेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर हमें 70 ओवरों में 260-270 रनों का लक्ष्य मिलता है तो हम जीतने का प्रयास करेंगे. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन अगले दिन सलमान अली आगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे.
Trending Photos
Bangladesh vs Pakistan 1st Test: बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है. ढाका के शेर रे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से रौंद दिया. इसके साथ ही PAK क्रिकेटर सलमान अली आगा की बोलती बंद हो गई. दरअसल, इस टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने बांग्लादेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर हमें 70 ओवरों में 260-270 रनों का लक्ष्य मिलता है तो हम जीतने का प्रयास करेंगे. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन अगले दिन सलमान अली आगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे.
पहले टेस्ट के 5वें दिन बांग्लादेश ने पहले सेशन में तेजी से रन बनाए और 240/9 पर पारी घोषित कर दी. पाकिस्तान के सामने 268 रनों का लक्ष्य था, जैसा कि सलमान अली आगा चाहते थे. जोश-जोश में उन्होंने बड़ी बात तो बोल दी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर दिया. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश ने लगातार तीसरी बार टेस्ट में पाकिस्तान को रौंदा है. वहीं, बांग्लादेश की धरती पर पहली बार पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा है.
268 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम महज 163 रनों पर ढेर हो गई. बड़ी-बड़ी बातें करने वाले सलमान अली आगा 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी पारी में पंजा खोला. उन्होंने 9.5 ओवरों में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए. शेर रे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रनों का स्कोर खड़ा किया. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार शतक जड़ा, वहीं मोमिनुल हक ने 91 रनों की पारी खेली.
— Abdullah. (@Abdullahh_56) May 12, 2026
इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में अच्छी लड़ाई लड़ी और 386 रन बनाए. टेस्ट में डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज अजान अवैस ने शानदार शतक जड़ा. इसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 240 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. नाहिद राणा की रफ्तार के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और बांग्लादेश ने 104 रनों से मुकाबला जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. दूसरा टेस्ट शनिवार 16 मई से सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.