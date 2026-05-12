Advertisement
trendingNow13214641
Hindi Newsक्रिकेटहिम्मत है तो 70 ओवर... घमंड में चूर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बांग्लादेश को ललकारा, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा

हिम्मत है तो 70 ओवर... घमंड में चूर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बांग्लादेश को ललकारा, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा

Bangladesh vs Pakistan 1st Test: बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है. ढाका के शेर रे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से रौंद दिया. इसके साथ ही PAK क्रिकेटर सलमान अली आगा की बोलती बंद हो गई. दरअसल, इस टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने बांग्लादेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर हमें 70 ओवरों में 260-270 रनों का लक्ष्य मिलता है तो हम जीतने का प्रयास करेंगे. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन अगले दिन सलमान अली आगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 12, 2026, 07:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घमंड में चूर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बांग्लादेश को ललकारा, अब कहीं मुंह दिखने लायक नहीं रहा
घमंड में चूर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बांग्लादेश को ललकारा, अब कहीं मुंह दिखने लायक नहीं रहा

Bangladesh vs Pakistan 1st Test: बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है. ढाका के शेर रे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से रौंद दिया. इसके साथ ही PAK क्रिकेटर सलमान अली आगा की बोलती बंद हो गई. दरअसल, इस टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने बांग्लादेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर हमें 70 ओवरों में 260-270 रनों का लक्ष्य मिलता है तो हम जीतने का प्रयास करेंगे. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन अगले दिन सलमान अली आगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे.

बांग्लादेश ने निकाली सलमान आगा की हेकड़ी

पहले टेस्ट के 5वें दिन बांग्लादेश ने पहले सेशन में तेजी से रन बनाए और 240/9 पर पारी घोषित कर दी. पाकिस्तान के सामने 268 रनों का लक्ष्य था, जैसा कि सलमान अली आगा चाहते थे. जोश-जोश में उन्होंने बड़ी बात तो बोल दी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर दिया. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश ने लगातार तीसरी बार टेस्ट में पाकिस्तान को रौंदा है. वहीं, बांग्लादेश की धरती पर पहली बार पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा है.

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से रौंदा

268 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम महज 163 रनों पर ढेर हो गई. बड़ी-बड़ी बातें करने वाले सलमान अली आगा 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी पारी में पंजा खोला. उन्होंने 9.5 ओवरों में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए. शेर रे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रनों का स्कोर खड़ा किया. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार शतक जड़ा, वहीं मोमिनुल हक ने 91 रनों की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली पारी में पाकिस्तान ने बनाए 386 रन

इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में अच्छी लड़ाई लड़ी और 386 रन बनाए. टेस्ट में डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज अजान अवैस ने शानदार शतक जड़ा. इसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 240 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. नाहिद राणा की रफ्तार के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और बांग्लादेश ने 104 रनों से मुकाबला जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. दूसरा टेस्ट शनिवार 16 मई से सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh vs Pakistan

Trending news

'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक
operation sindoor
'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
Tamilnadu politics
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
Punjab Police
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
Tamil Nadu
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
NEET UG 2026 Exam
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
Jammu and Kashmir. Drug
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
Water Crisis
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
Devendra Fadnavis
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत
congo
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत