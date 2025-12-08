Advertisement
trendingNow13032936
Hindi Newsक्रिकेट

अवैध एक्शन के साथ की बॉलिंग, इस क्रिकेटर ने कबूल किया अपना गुनाह, वर्ल्ड क्रिकेट में मचा हड़कंप

बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2024 में सरे के साथ खेलते हुए 'जानबूझकर' अवैध गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी की थी. संदिग्ध एक्शन के चलते शाकिब को निलंबित कर दिया गया था. पिछले साल दिसंबर में लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के दौरान शाकिब अल हसन का गेंदबाजी एक्शन अवैध पाया गया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 08, 2025, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अवैध एक्शन के साथ की बॉलिंग, इस क्रिकेटर ने कबूल किया अपना गुनाह, वर्ल्ड क्रिकेट में मचा हड़कंप

बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2024 में सरे के साथ खेलते हुए 'जानबूझकर' अवैध गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी की थी. संदिग्ध एक्शन के चलते शाकिब को निलंबित कर दिया गया था. पिछले साल दिसंबर में लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के दौरान शाकिब अल हसन का गेंदबाजी एक्शन अवैध पाया गया था. इसके बाद शाकिब को ईसीबी की ओर से आयोजित सभी मैचों में गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी आईसीसी के नियमों के अनुसार यह प्रतिबंध स्वतः लागू हो गया.

अवैध एक्शन के साथ की बॉलिंग

शाकिब अल हसन ने 1 अक्टूबर 2024 से बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. शाकिब अल हसन ने बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट में बताया, 'मैं थोड़ा जानबूझकर ऐसा कर रहा था. मैंने एक मैच में 70 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की थी. मैंने अपने करियर में कभी भी टेस्ट मैच में 70 ओवर नहीं फेंके. मैं टॉन्टन में समरसेट के खिलाफ सरे के लिए चार दिन का मैच खेल रहा था, जिसमें बहुत थक गया था.'

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक, रोहित-कोहली नहीं... इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड

इस क्रिकेटर ने कबूल किया अपना गुनाह

शाकिब अल हसन ने कहा, 'मैंने पाकिस्तान में लगातार दो टेस्ट मैच खेले. हमने वह सीरीज जीती और फिर मैं चार दिवसीय मैच खेलने गया. मैं सोच रहा था कि अंपायर बस इतना कर सकता था कि वह मुझे पहले चेतावनी दे दे, लेकिन यह नियमों में है, इसलिए उन्हें अधिकार था. मैंने इसकी शिकायत नहीं की.'

वर्ल्ड क्रिकेट में मचा हड़कंप

पिछले सीजन के अपने सरे मुकाबले में शाकिब ने कुल 63.2 ओवर गेंदबाजी की, जिसकी दो पारियों में 33.5 और 29.3 ओवर फेंके. इस साल की शुरुआत में यूके में लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में अपना तीसरा बॉलिंग असेसमेंट टेस्ट देने के बाद उन्हें गेंदबाजी की अनुमति मिल गई. शाकिब ने बताया, 'मैं टेस्ट देने गया, जिसमें असफल हो गया. इसके बाद मैंने अपना टेस्ट देखा. मुझे लगा ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं. फिर मुझे कुछ हफ्तों तक ट्रेनिंग करनी थी, इसलिए मैं फिर से सरे गया, जहां उन्होंने मेरी मदद की. मैंने दो सेशन किए और सामान्य हो गया. इस बीच मुझे लगा कि यह बहुत आसान है.'

क्या सचिन के 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट? गावस्कर के जवाब ने इंटरनेट पर लगाई आग

इंटरनेशनल क्रिकेट में 712 विकेट और 14,730 रन

चेन्नई में हुए दूसरे गेंदबाजी परीक्षण में असफल रहने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चयनकर्ताओं ने शाकिब को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं चुना. हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि वह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज खेलने के लिए उपलब्ध हैं. शाकिब अल हसन इंटरनेशनल क्रिकेट में 712 विकेट हासिल कर चुके हैं. शाकिब अल हसन ने इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,730 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shakib Al Hasan

Trending news

IMD का अलर्ट: इन 4 राज्य में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से कोहराम, लिखें नाम
IMD
IMD का अलर्ट: इन 4 राज्य में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से कोहराम, लिखें नाम
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
aap
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
Vande Mataram
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
IndiGo crisis
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Goa
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
AAP Bhagwant Mann
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
operation sindoor
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा