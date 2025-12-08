अवैध एक्शन के साथ की बॉलिंग, इस क्रिकेटर ने कबूल किया अपना गुनाह, वर्ल्ड क्रिकेट में मचा हड़कंप

बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2024 में सरे के साथ खेलते हुए 'जानबूझकर' अवैध गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी की थी. संदिग्ध एक्शन के चलते शाकिब को निलंबित कर दिया गया था. पिछले साल दिसंबर में लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के दौरान शाकिब अल हसन का गेंदबाजी एक्शन अवैध पाया गया था.
Trending Photos
बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2024 में सरे के साथ खेलते हुए 'जानबूझकर' अवैध गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी की थी. संदिग्ध एक्शन के चलते शाकिब को निलंबित कर दिया गया था. पिछले साल दिसंबर में लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के दौरान शाकिब अल हसन का गेंदबाजी एक्शन अवैध पाया गया था. इसके बाद शाकिब को ईसीबी की ओर से आयोजित सभी मैचों में गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी आईसीसी के नियमों के अनुसार यह प्रतिबंध स्वतः लागू हो गया.
अवैध एक्शन के साथ की बॉलिंग
शाकिब अल हसन ने 1 अक्टूबर 2024 से बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. शाकिब अल हसन ने बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट में बताया, 'मैं थोड़ा जानबूझकर ऐसा कर रहा था. मैंने एक मैच में 70 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की थी. मैंने अपने करियर में कभी भी टेस्ट मैच में 70 ओवर नहीं फेंके. मैं टॉन्टन में समरसेट के खिलाफ सरे के लिए चार दिन का मैच खेल रहा था, जिसमें बहुत थक गया था.'
साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक, रोहित-कोहली नहीं... इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड
इस क्रिकेटर ने कबूल किया अपना गुनाह
शाकिब अल हसन ने कहा, 'मैंने पाकिस्तान में लगातार दो टेस्ट मैच खेले. हमने वह सीरीज जीती और फिर मैं चार दिवसीय मैच खेलने गया. मैं सोच रहा था कि अंपायर बस इतना कर सकता था कि वह मुझे पहले चेतावनी दे दे, लेकिन यह नियमों में है, इसलिए उन्हें अधिकार था. मैंने इसकी शिकायत नहीं की.'
वर्ल्ड क्रिकेट में मचा हड़कंप
पिछले सीजन के अपने सरे मुकाबले में शाकिब ने कुल 63.2 ओवर गेंदबाजी की, जिसकी दो पारियों में 33.5 और 29.3 ओवर फेंके. इस साल की शुरुआत में यूके में लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में अपना तीसरा बॉलिंग असेसमेंट टेस्ट देने के बाद उन्हें गेंदबाजी की अनुमति मिल गई. शाकिब ने बताया, 'मैं टेस्ट देने गया, जिसमें असफल हो गया. इसके बाद मैंने अपना टेस्ट देखा. मुझे लगा ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं. फिर मुझे कुछ हफ्तों तक ट्रेनिंग करनी थी, इसलिए मैं फिर से सरे गया, जहां उन्होंने मेरी मदद की. मैंने दो सेशन किए और सामान्य हो गया. इस बीच मुझे लगा कि यह बहुत आसान है.'
क्या सचिन के 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट? गावस्कर के जवाब ने इंटरनेट पर लगाई आग
इंटरनेशनल क्रिकेट में 712 विकेट और 14,730 रन
चेन्नई में हुए दूसरे गेंदबाजी परीक्षण में असफल रहने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चयनकर्ताओं ने शाकिब को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं चुना. हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि वह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज खेलने के लिए उपलब्ध हैं. शाकिब अल हसन इंटरनेशनल क्रिकेट में 712 विकेट हासिल कर चुके हैं. शाकिब अल हसन ने इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,730 रन बनाए हैं.