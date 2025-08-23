धाकड़ बल्लेबाज की वापसी... भारत, पाकिस्तान के बाद एशिया कप के लिए इस टीम का ऐलान, 16 खिलाड़ियों की एंट्री
धाकड़ बल्लेबाज की वापसी... भारत, पाकिस्तान के बाद एशिया कप के लिए इस टीम का ऐलान, 16 खिलाड़ियों की एंट्री

भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी आगामी एशिया कप के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की टीम में नुरुल हसन सोहन और सैफ हसन की वापसी हुई है. लिटन दास टीम की कमान संभालेंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:14 AM IST
धाकड़ बल्लेबाज की वापसी... भारत, पाकिस्तान के बाद एशिया कप के लिए इस टीम का ऐलान, 16 खिलाड़ियों की एंट्री

भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी आगामी एशिया कप के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की टीम में नुरुल हसन सोहन और सैफ हसन की वापसी हुई है. लिटन दास टीम की कमान संभालेंगे. एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश ने 16-सदस्यीय टीम चुनी है. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा. बांग्लादेश की टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 सितंबर को हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ मैच से करेगी.

T20I टीम में इन दो खिलाड़ियों की वापसी

सोहन आखिरी बार 2022 के टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के लिए खेले थे. उन्होंने डार्विन में हुई टॉप एंड टी20 सीरीज में बांग्लादेश 'ए' के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने पांच मैचों में 109 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 35 था. सैफ आखिरी बार 2023 एशियाई खेलों में राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे. उन्होंने भी उसी टूर्नामेंट में 130 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाकर अपनी छाप छोड़ी थी.

ये भी पढ़ें: एक ही फ्रेम में सचिन तेंदुलकर और उनकी होने वाली बहू, सारा तेंदुलकर के नए बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग में आईं नजर

लिटन दास संभालेंगे कमान

बांग्लादेश को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हाल की टी20I सीरीज में जीत दिलाने वाले लिटन दास ही टीम का नेतृत्व करेंगे. तंजीद हसन तमीम और परवेज हुसैन एमोन ओपनिंग करेंगे. श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले महदी हसन को मेहदी हसन मिराज पर तरजीह दी गई है, जो स्टैंडबाय खिलाड़ियों में हैं. गेंदबाजी में तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन हैं. स्पिन गेंदबाजी में महदी के साथ नसूम अहमद और रिशाद हुसैन भी होंगे. मध्य क्रम में जकर अली अनिक, तौहीद हृदोय और शमीम हुसैन जिम्मेदारी संभालेंगे.

ये भी पढ़ें: 'दुनिया उन्हें 2027 वर्ल्ड कप में देखना चाहती है...', भारत से 12000 किमी दूर से रोहित-विराट के लिए मैसेज

11 सितंबर को पहला मैच

बांग्लादेश 11 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. बांग्लादेश तीन बार (2012, 2016 और 2018 में) एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन हर बार उपविजेता रहा. 2012 में उसे पाकिस्तान ने हराया था. वहीं, 2016 और 2018 में भारत ने हराया था.

एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम:

लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जकर अली अनिक, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, शाक महदी हसन, रिशाद हुसैन, नसूम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: सौम्य सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Asia Cup 2025Bangladesh squad

