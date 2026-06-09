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फिर टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड! बांग्लादेश ने खत्म किया 21 सालों का सूखा, कंगारुओं को ODI में बुरी तरह रौंदा

Bangladesh vs Australia ODI: बांग्लादेश ने 21 सालों का सूखा खत्म कर मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में बुरी तरह रौंद दिया है. ODI क्रिकेट के इतिहास में ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की दूसरी जीत है. उन्होंने इससे पहले 2005 में कंगारुओं को पहली बार धूल चटाई थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:07 PM IST
फिर टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड! बांग्लादेश ने खत्म किया 21 सालों का सूखा, कंगारुओं को ODI में बुरी तरह रौंदा

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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