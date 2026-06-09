फिर टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड! बांग्लादेश ने खत्म किया 21 सालों का सूखा, कंगारुओं को ODI में बुरी तरह रौंदा

Bangladesh vs Australia ODI: बांग्लादेश ने 21 सालों का सूखा खत्म कर मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में बुरी तरह रौंद दिया है. ODI क्रिकेट के इतिहास में ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की दूसरी जीत है. उन्होंने इससे पहले 2005 में कंगारुओं को पहली बार धूल चटाई थी. इसके बाद बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज करने के लिए 21 सालों का इंतजार करना पड़ा. 9 जून (मंगलवार) को ढाका के शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए ODI में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन बनाए थे.
इसके जवाब में कंगारू टीम ने 191 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद बारिश की वजह से खेल रुका और दोबारा खेल शुरू नहीं हो सका. बांग्लादेश ने DRS नियम के तहत 86 रनों से मुकाबला जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.
ODI इतिहास के इतिहास में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए हैं. ये सिर्फ दूसरी बार है जब बांग्ला टाइगर्स ने इस फॉर्मेट में कंगारुओं को धूल चटाई है. इससे पहले 2005 में कार्डिफ में खेले गए एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी थी. 21 सालों के लंबे इंतजार के बाद मेहदी हसन मिराज की अगुवाई वाली टीम ने इतिहास रचा है. ये जीत ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार अपनी सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया को ODI में हराया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 15 सालों के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रही है.
बांग्लादेश की इस ऐतिहासिक जीत में 23 साल के युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा का अहम रोल रहा. उन्होंने अपने 10 ओवर में 4 विकेट लेकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी. नाहिद ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस के साथ एलेक्स कैरी, लियाम स्कॉट और जेवियर बार्टलेट को पवेलियन की राह दिखाई. बल्लेबाजी में मोसादेक हुसैन ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 70 गेंदों पर 86 रनों की कीमती पारी खेली. तनज़ीद हसन तमीम और नजमुल हुसैन शांतो ने भी अर्धशतक जड़ा. मोसादेक हुसैन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
285 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने महज 91 रनों पर 4 विकेट खो दिए. एलेक्स कैरी भी 47 रन बनाकर आउट हो गए. स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने अकेले लड़ाई जारी रखी, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिला. ग्रीन 66 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया ने 191 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए. इसके बाद बारिश की वजह से खेल शुरू नहीं हो सका और बांग्लादेश ने DRS नियम के तहत 86 रनों से मुकाबला जीत लिया.