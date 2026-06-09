फिर टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड! बांग्लादेश ने खत्म किया 21 सालों का सूखा, कंगारुओं को ODI में बुरी तरह रौंदा

ODI इतिहास के इतिहास में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए हैं. ये सिर्फ दूसरी बार है जब बांग्ला टाइगर्स ने इस फॉर्मेट में कंगारुओं को धूल चटाई है. इससे पहले 2005 में कार्डिफ में खेले गए एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी थी. 21 सालों के लंबे इंतजार के बाद मेहदी हसन मिराज की अगुवाई वाली टीम ने इतिहास रचा है. ये जीत ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार अपनी सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया को ODI में हराया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 15 सालों के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रही है.