पाकिस्तान से बांग्लादेश का धोखा.. PSL खेलने के लिए प्लेयर्स ने किया इनकार! सामने आई हैरान करने वाली वजह

PSL: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है. शुरुआत में महज 3 दिन बाकी हैं और इस लीग से एक के बाद एक खिलाड़ियों के बाहर होने की खबरें तेज हो रही हैं. अब खबर है कि पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाईचारा दिखाने वाले बांग्लादेश ने भी धोखा दे दिया है.
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PSL: भारत में आईपीएल 2026 का खुमार छाया हुआ है जिसकी शुरुआत 28 मार्च से होनी है. लेकिन आईपीएल से ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के चर्चे होने लगे हैं. इस लीग से एक के बाद एक खिलाड़ी मुंह फेरते नजर आ रहे हैं. हाल ही में श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल का रुख किया. अब खबर है कि पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाईचारा दिखाने वाले बांग्लादेश ने भी धोखा दे दिया है. बांग्लादेश के खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे.
पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन बंद दरवाजों के पीछे होगा. अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध के चलते ये फैसला किया गया है. मैदान में फैंस नहीं होंगे तो टिकट के नुकसान होगा, ऐसे में फ्रेंचाइजियों को वित्तिय मुआवजा दिया जाएगा. इसकी पुष्टि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. इतना ही नहीं, ये लीग महज दो वेन्यू पर खेली जाएगी जिसमें लाहौर और कराची शामिल हैं. नकवी ने पेशावर के फैंस से माफी मांगी जिनके पास पहली ार पीएसएल का लुत्फ उठाने का मौका था. अब महज दो वेन्यू पर लीग आयोजित होगी.
जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी और श्रीलंका के दासुन शनाका ने पीएसएल टीमों के साथ अनुबंध करने के बाद आईपीएल में शामिल होने का फैसला किया है. जिसके चलते मोहसिन नकवी नाखुश थे और उन्होंने इन प्लेयर्स को धमकी दे डाली. उन्होंने डंके की चोट पर कहा, जो विदेशी खिलाड़ी या तो मैच में शामिल नहीं होते हैं या आईपीएल के अधिक आकर्षक प्रस्तावों के लिए अपने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का भाईचारा देखने को मिला था. दोनों एक-दूसरे के लिए खड़े नजर आए और भारत की मेजबानी वाले वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने पर अड़े थे. लेकिन अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है. क्रिकबज से बात करते हुए अमीनुल ने कहा कि सरकार प्लेयर्स की सुरक्षा को पहले देखेगी. उन्होंने कहा कि अगर पीएसएल में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है तो हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे. सबसे पहले बीसीबी को हमें इसकी जानकारी देनी होगी और उसके बाद हम अपनी जांच के बाद ही आखिरी फैसला लेंगे.