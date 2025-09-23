IND vs BAN: सुपर-4 के मैच से पहले कप्तान चोटिल, ट्रेनिंग में उठा दर्द, कौन संभालेगा टीम की कमान?

IND vs BAN: सुपर-4 का चौथा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच 24 सितंबर को होना है. एक तरफ टीम इंडिया अपने विजयी रथ से बांग्लादेश को रौंदने की फिराक में रहेगी. वहीं, एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाली बांग्लादेश उलटफेर के सपने देख रही थी. लेकिन इस बड़े मैच से पहले बड़े खिलाड़ी की चोट की खबर से खलबली मची हुई है.
Trending Photos
IND vs BAN: सुपर-4 का चौथा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच 24 सितंबर को होना है. एक तरफ टीम इंडिया अपने विजयी रथ से बांग्लादेश को रौंदने की फिराक में रहेगी. वहीं, एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाली बांग्लादेश उलटफेर के सपने देख रही थी. लेकिन इस बड़े मैच से पहले बड़े खिलाड़ी की चोट की खबर से खलबली मची हुई है. इस स्टार खिलाड़ी को ट्रेनिंग के दौरान दर्द उठा और अब सुपर-4 के इस मकुाबले में भी उतरने पर संशय बन चुका है.
कैसे चोटिल हुए कप्तान?
ये टीम का कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास हैं. बांग्लादेश की टीम 22 सितंबर को आईसीसी एकेडमी के ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रही थी इस दौरान अचानक लिटन दास की पीठ में खिंचाव आ गया. लिटन दास एशिया कप 2025 में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते नजर आए हैं. ऐसे में यह टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. हालांकि, लिटन की फिटनेस पर बीसीबी के अधिकारी ने बात की.
दर्द से दिखे परेशान?
लिटन दास ने नेट्स में स्क्वायर कट लगाने का प्रयास किया था और उन्हें कमर के बाईं ओर बेचैनी महसूस हुई. दर्द से लिटन दास काफी परेशान नजर आए और उन्हें ट्रेनिंग भी छोड़नी पड़ी. हालांकि, बाद में टीम के फिजियो बायजिद उल इस्लाम ने उनकी चोट को देखा. अभी भी उनकी मौजूदगी पर संशय बना हुआ है.
ये भी पढे़ं... इत्तेफाक या किस्मत... सबसे ज्यादा शतकों से भी खास विराट का ये रिकॉर्ड, गेंदबाजी में कर दिखाया ऐतिहासिक करिश्मा
BCB ने दिया अपडेट
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने क्रिकबज को लिटन दास के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'लिटन दास बाहर से पूरी तरह से फिट दिख रहे हैं लेकिन उनकी मेडिकल जांच हो रही है. आखिरी फैसला लेने से पहले हमें उनका मेडिकल मूल्यांकन करना होगा.' लिटन एशिया कप 2025 में अभी तक टीम के लिए बहुमूल्य बल्लेबाज साबित हुए हैं. उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. लेकिन यदि वह भारत के खिलाफ मैच से बाहर होते हैं तो कप्तान चुनना टीम के लिए बेहद चैलेंजिंग साबित हो सकता है. बांग्लादेश टीम में कोई भी उपकप्तान नहीं है.