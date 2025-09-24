IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश मैच में बदलना पड़ गया टीम का कप्तान, अचानक इस खिलाड़ी को सौंपी गई कमान
IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश मैच में बदलना पड़ गया टीम का कप्तान, अचानक इस खिलाड़ी को सौंपी गई कमान

भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में टॉस के साथ ही एक बड़ी खबर सामने आई. दरअसल, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हैं. जेकर अली टीम की कमान संभाल रहे हैं.

Sep 24, 2025
IND vs BAN Playing-11: एशिया कप 2025 के सुपर-4 का चौथा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई इंटरेनशनल में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के साथ ही एक बड़ी जानकारी सामने आई. दरअसल, बांग्लादेश की कमान संभाल रहे लिटन दास इस मुकाबले से बाहर हैं. उनकी जगह जेकर अली को भारत के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मैच में टीम की कमान सौंपी गई है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ जेकर अली टॉस करने आए. 

क्यों बदलना पड़ा कप्तान?

बांग्लादेश को अपना कप्तान बदलना पड़ा, क्योंकि लिटन दास पूरी तरह फिट नहीं है. जेकर अली ने टॉस के वक्त लिटन को लेकर कहा, 'वह (लिटन) अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए और दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण मैच से चूक गए.' बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया. जेकर अली ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. मैं उत्साहित हूं और इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. हम एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे. हम उन्हें कम स्कोर पर रोकने और लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेंगे. पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी लग रही है. टीम में चार बदलाव किए हैं.'

जो जीता फाइनल का मिलेगा टिकट

भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है. सुपर-4 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जबकि बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. 

अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक खेले गए टी20 मैचों पर नजर डालें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. अब तक 17 टी20 मुकाबले हुए हैं. भारतीय टीम ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में सफलता मिली है.

दोनों टीमों की Playing-11

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Asia Cup 2025, IND vs BAN, Litton Das, Jaker Ali, Suryakumar Yadav

