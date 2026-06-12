Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिर पर लगी गेंद... मैदान पर की उल्टी, अचानक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ ये स्टार क्रिकेटर, अब ऐसी है हालत

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 5 विकेट (DLS) से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 साल में पहली बार कोई वनडे सीरीज जीती है. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 12, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:35 AM IST
सिर पर लगी गेंद... मैदान पर की उल्टी, अचानक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ ये स्टार क्रिकेटर, अब ऐसी है हालत

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वर्ल्ड कप में रोहित-विराट होंगे फायदे का सौदा, लेकिन हार्दिक.. रैना ने सुलझाई गुत्थी
suresh raina1 min ago
2
Delhi ncr weather3 min ago
3
mehidy hasan miraz9 min ago
4
Egypt Atlantis Thonis-Heracleion10 min ago
5
Spider Man Brand New Day10 min ago