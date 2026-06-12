सिर पर लगी गेंद... मैदान पर की उल्टी, अचानक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ ये स्टार क्रिकेटर, अब ऐसी है हालत

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 5 विकेट (DLS) से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 साल में पहली बार कोई वनडे सीरीज जीती है. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मुस्तफिजुर रहमान ने 7 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे. बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज को इस मैच के दौरान एक बाउंसर गेंद सिर पर जा लगी, जिसके बाद उन्होंने मैदान पर उल्टी की और फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को ढाका में दूसरे वनडे मैच के दौरान सिर में चोट (कनकशन) लगने के बाद बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज को निगरानी के लिए अस्पताल ले जाया गया. ESPNcricinfo के अनुसार, मेहदी हसन मिराज अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन वह शुक्रवार को भी अस्पताल में ही रहेंगे. दूसरे वनडे में बांग्लादेश की पारी के 34वें ओवर के दौरान, बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज को राइली मेरेडिथ की एक तेज बाउंसर गेंद हेलमेट पर जा लगी. गेंद लगने के तुरंत बाद मेहदी हसन मिराज ने उस जगह को पकड़ा और फिर दर्द के कारण घुटनों के बल बैठ गए.
बांग्लादेश टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान मैदान पर कनकशन की जांच करने के लिए तेजी से पहुंचे. टीवी फुटेज में इलाज के दौरान मेहदी हसन मिराज को उल्टी करते हुए भी देखा गया. जब स्ट्रेचर मैदान पर लाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के टीम डॉक्टर भी मेडिकल टीम के साथ जुड़ गए. हालांकि, कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद, मेहदी हसन मिराज अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब रहे और अपनी पारी फिर से शुरू की. बाद में उन्होंने 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए छक्का जड़कर बांग्लादेश की जीत पक्की की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम की पहली वनडे सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई.
मैच के बाद बांग्लादेश के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने कहा, 'आज मैच के दौरान मेहदी हसन मिराज को कन्कशन (सिर में चोट) हो गया था. मैदान पर जांच के बाद भी वह खेलते रहे. हमने उन्हें बाकी लक्षणों की जांच और सामान्य निगरानी के लिए अस्पताल भेजा है. वह अगले 24 घंटे तक वहीं रहेंगे.' बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज के मौजूद न होने पर, नजमुल हुसैन शांतो ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम को रिप्रजेंट किया और कप्तान की हालत के बारे में जानकारी दी. शांतो ने कहा, 'वह (मेहदी) ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमें आज रात उन पर नजर रखनी होगी. मुझे यही पता चला है. शायद वह अस्पताल गए हैं.'