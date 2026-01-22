Advertisement
trendingNow13083025
Hindi Newsक्रिकेटBCCI के बगावत... बांग्लादेश के डूबेंगे करोड़ों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने से कितना नुकसान, समझें गणित

BCCI के बगावत... बांग्लादेश के डूबेंगे करोड़ों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने से कितना नुकसान, समझें गणित

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 पिछले 20 दिनों से चर्चा में बना हुआ हैं. बांग्लादेश मेगा टूर्नामेंट के लिए भारत दौरे पर न जाने की जिद पर आखिर तक अड़ा रहा. अब इस मुद्दे पर विराम लग चुका है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने (ICC) आईसीसी के बाहर करने के अल्टीमेटम के बाद भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCB
BCB

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 पिछले 20 दिनों से चर्चा में बना हुआ हैं. बांग्लादेश मेगा टूर्नामेंट के लिए भारत दौरे पर न जाने की जिद पर आखिर तक अड़ा रहा. अब इस मुद्दे पर विराम लग चुका है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने (ICC) आईसीसी के बाहर करने के अल्टीमेटम के बाद भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला किया है. हालांकि, बांग्लादेश का ये फैसला पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है क्योंकि टीम को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारी नुकसान होने वाला है. 

बांग्लादेश के डूब जाएंगे करोड़ों

बॉयकॉट का मतलब होगा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मैच फीस, टूर्नामेंट बोनस और T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से मिलने वाली प्राइज मनी का नुकसान होगा. बांग्लादेश अभी भी आईसीसी से आस लगाए बैठा है कि उन्हें श्रीलंका में खेलने दिया जाएगा. लेकिन आईसीसी ने 24 घंटे देकर हां या न में जवाब मांगा था. बांग्लादेश को इस फैसले के बाद करोड़ों का नुकसान होने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश को होगा कितना नुकसान?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने से बांग्लादेश को ICC की USD 500,000 की पार्टिसिपेशन फीस गंवानी पड़ेगी. ये लगभग 5 करोड़ भारतीय रुपये या 6.67 करोड़ बांग्लादेशी टका के बराबर है. अगर बांग्लादेश हिस्सा नहीं लेता है, तो उन बाजारों में ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर जहां टाइगर्स के मैचों को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलती (खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में) वहां दर्शकों की संख्या कम हो सकती है. इससे बांग्लादेश की मौजूदगी और फैन फॉलोइंग से सीधे तौर पर जुड़ी संभावित ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू में कमी आएगी.

ये भी पढ़ें.. 5वें गियर में ताबड़तोड़ बैटिंग...सूर्या ने तोड़ दिया मैक्सवेल का ये तूफानी रिकॉर्ड

बीसीबी ने किया अपना बचाव

नुकसान पर बीसीबी ने अपना रिएक्शन भी दिया है. BCB के अधिकारियों सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर बांग्लादेश पीछे हटता है तो बोर्ड को खुद कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा. यह दावा करते हुए कि अधिकांश रेवेन्यू मौजूदा ICC समझौतों के तहत तय हैं. हालांकि, इसमें स्पॉन्सरशिप वैल्यू या भविष्य के द्विपक्षीय शेड्यूल जैसे संभावित अप्रत्यक्ष प्रभावों को शामिल नहीं किया गया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
Maharashtra news
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
DRDO
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
Social media ban news
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा