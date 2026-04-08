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Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, सरकार ने बीसीबी बोर्ड को किया बर्खास्त, दिग्गज क्रिकेटर को सौंपी कमान

बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, सरकार ने बीसीबी बोर्ड को किया बर्खास्त, दिग्गज क्रिकेटर को सौंपी कमान

Bangladesh Cricket Board: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में चुनाव धांधली के आरोपों के बाद बड़ा फेरबदल हुआ है. सरकार ने वर्तमान बोर्ड को भंग कर पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:12 AM IST
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तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन.
तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन.

Bangladesh Cricket Board: बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की प्रबंधन समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. राष्ट्रीय खेल परिषद (NSC) ने यह कदम 2025 के बीसीबी चुनावों में हुई कथित अनियमितताओं, धांधली और सत्ता के दुरुपयोग की जांच के बाद उठाया है. जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और नियमों का उल्लंघन किया गया था.

बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान तमीम इकबाल को 11 सदस्यीय तदर्थ (एड-हॉक) समिति का प्रमुख और बीसीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. 37 साल की आयु में वह बोर्ड के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रमुख बने हैं. यह समिति अगले तीन महीनों तक बोर्ड के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करेगी और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव आयोजित कराएगी.

चुनाव में कैसे हुई थी धांधली?

जांच रिपोर्ट में वोट-रिगिंग (वोटों की हेराफेरी) और ई-वोटिंग प्रणाली के साथ छेड़छाड़ के गंभीर सबूत मिले हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मतदाताओं को एक विशिष्ट होटल में इकट्ठा किया गया और सामूहिक रूप से वोट डालने के लिए मजबूर किया गया, जिससे गुप्त मतदान के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन हुआ. इसके अतिरिक्त पूर्व अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम पर आरोप है कि उन्होंने बिना बोर्ड की अनुमति के असंवैधानिक रूप से 10 पूर्व क्रिकेटरों को काउंसिलर नामित किया था.

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क्या आईसीसी लगाएगा प्रतिबंध?

सरकार के इस हस्तक्षेप के बाद बांग्लादेश क्रिकेट पर आईसीसी के निलंबन का खतरा मंडरा रहा है. बीसीबी ने पहले ही चिंता जताई थी कि किसी निर्वाचित बोर्ड के कामकाज में सरकार का दखल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ढांचे के भीतर 'गवर्नेंस' की चिंताएं पैदा कर सकता है. हालांकि, राष्ट्रीय खेल परिषद ने आईसीसी को इस फैसले की औपचारिक जानकारी दे दी है और उन्हें उम्मीद है कि आईसीसी इस कदम का समर्थन करेगा.

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अमीनुल इस्लाम की क्या है प्रतिक्रिया?

बर्खास्त किए गए अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने परिषद के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'संवैधानिक तख्तापलट' करार दिया है. उन्होंने भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से बीसीबी के संविधान के अनुरूप थी. उन्होंने पद पर बने रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन सरकार ने अनियमितताओं के आधार पर बोर्ड को भंग करने का फैसला किया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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