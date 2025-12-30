Advertisement
trendingNow13058508
Hindi Newsक्रिकेटअगर वो खेला तो... जिस खिलाड़ी के कारण KKR और शाहरुख को मिली धमकी, वो IPL 2026 में खेलेगा या नहीं? आ गया बड़ा अपडेट

अगर वो खेला तो... जिस खिलाड़ी के कारण KKR और शाहरुख को मिली धमकी, वो IPL 2026 में खेलेगा या नहीं? आ गया बड़ा अपडेट

Mustafizur Rehman IPL 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमान के आईपीएल 2026 में खेलने पर सवालिया निशान है. हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खुशी की बात ये है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 के सभी मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्तफिजुर को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से KKR के लिए खेलने की अनुमति (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिल गई है और वो आईपीएल 2026 के दौरान होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं खेलेंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bangladesh cricketer Mustafizur Rahman gets NOC for IPL 2026
Bangladesh cricketer Mustafizur Rahman gets NOC for IPL 2026

Mustafizur Rehman IPL 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमान के आईपीएल 2026 में खेलने पर सवालिया निशान है. हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खुशी की बात ये है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 के सभी मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्तफिजुर को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से KKR के लिए खेलने की अनुमति (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिल गई है और वो आईपीएल 2026 के दौरान होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं खेलेंगे.

IPL 2026 से पहले 16 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा था. हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर पर पैसों की बरसात करते हुए उन्हें 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा. पिछले कुछ दिनों से भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्ते को देखते हुए आईपीएल 2026 में उनके खेलने पर सवाल उठाए जा रहे थे. यहां तक कि उनके साथ फ्रेंचाइजी के सह-मालिक शाहरुख खान को भी धमकी मिली है.

मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 के लिए उपलब्ध

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दी है. वो मेगा इवेंट में हिस्सा लेने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं खेलेंगे. मुस्तफिजुर रहमान टी20 के डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं. आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन दमदार रहा है. उन्होंने इस लीग में अभी तक 60 मैचों में 28.44 की औसत से 65 विकेट चटकाए हैं.

मुस्तफिजुर और शाहरुख खान को मिली धमकी

मध्य प्रदेश के उज्जैन में धार्मिक नेताओं ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खेलने की अनुमति दी गई तो वे कार्रवाई करेंगे. धार्मिक नेताओं ने मुस्तफिजुर रहमान के साथ-साथ KKR के सह-मालिक शाहरुख खान को भी टारगेट किया और उन्हें भी धमकी दी.

भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव

यह घटना बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर फैले आक्रोश के बीच हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की पीट-पीटकर हत्या करने की दो अलग-अलग घटनाओं ने भारत में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसके चलते कई प्रशंसक आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: CSK वाले सावधान! जिस गेंदबाज को खरीदा, उसपर लगा क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा 'कलंक', 60 गेंद पर लुटा डाले इतने रन

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Mustafizur Rahman

Trending news

ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग