Advertisement
trendingNow13066369
Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश ने बौखलाहट में लिया मुस्तफिजुर रहमान का बदला, इस भारतीय एंकर को BPL से निकाला

बांग्लादेश ने बौखलाहट में लिया मुस्तफिजुर रहमान का बदला, इस भारतीय एंकर को BPL से निकाला

भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का असर अब क्रिकेट पर भी देखने को मिल रहा है. क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखलाया हुआ है. बुधवार को बांग्लादेश ने बीपीएल ब्रॉडकास्ट पैनल से भारतीय प्रस्तुतकर्ता को हटाने का फैसला किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 07, 2026, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश ने बौखलाहट में लिया मुस्तफिजुर रहमान का बदला, इस भारतीय एंकर को BPL से निकाला

भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का असर अब क्रिकेट पर भी देखने को मिल रहा है. क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखलाया हुआ है. बुधवार को बांग्लादेश ने बीपीएल ब्रॉडकास्ट पैनल से भारतीय प्रस्तुतकर्ता को हटाने का फैसला किया. BCB ने भारत की स्टार महिला एंकर रिद्धिमा पाठक को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्रेजेंटेशन पैनल से हटा दिया है. मंगलवार को BCB अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं के बीच पाठक को पैनल से हटा दिया गया है. हालांकि आगे किसी भी तरह की डिटेल नहीं दी गई है.

बांग्लादेश ने भारतीय एंकर को हटाया

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने घोषणा की है कि उसने मौजूदा बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के होस्टिंग पैनल से भारतीय प्रस्तोता रिद्धिमा पाठक को हटा दिया है. बता दें कि रिद्धिमा पाठक स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन की दुनिया में जानी मानी नाम हैं, जिन्होंने भारत में स्टार स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स जैसे प्रसारकों के लिए कई क्रिकेट शो और इवेंट्स की मेजबानी की है. रिद्धिमा बांग्लादेश में पाकिस्तान की ज़ैनब अब्बास के साथ बीपीएल 2025-26 की सह-मेजबानी कर रही थीं, लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

BCB की तरफ से आया था ये बयान

BCB की तरफ से एक रिलीज जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग आज दोपहर हुई, जिसमें भारत और श्रीलंका द्वारा होस्ट किए जाने वाले ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई. बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की, और भारत में खेले जाने वाले मैचों में बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम की भागीदारी से संबंधित परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की. मौजूदा स्थिति और भारत में बांग्लादेशी दल की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करने के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगी.' अब देखना होगा डिमांड खारिज होने के बाद बांग्लादेश की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश से पहले इन 2 देशों ने ICC से लिया था पंगा! वर्ल्ड कप खेलने से इनकार पर मिली ऐसी सजा, दर्द अभी भी जिंदा

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

BCB

Trending news

मैनें चिकन खाना छोड़ दिया...आवारा कुत्तों के मुद्दे पर SC में सुनवाई जारी
Stray dogs
मैनें चिकन खाना छोड़ दिया...आवारा कुत्तों के मुद्दे पर SC में सुनवाई जारी
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
Maharastra News
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
Karnataka News
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
jammu kashmir news
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
Maharashtra Ragging Case
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
Faiz e Ilahi Masjid
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
US Venezuela Tension
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
MBBS
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
himachal high court news
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?