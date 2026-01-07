बांग्लादेश ने बौखलाहट में लिया मुस्तफिजुर रहमान का बदला, इस भारतीय एंकर को BPL से निकाला

भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का असर अब क्रिकेट पर भी देखने को मिल रहा है. क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखलाया हुआ है. बुधवार को बांग्लादेश ने बीपीएल ब्रॉडकास्ट पैनल से भारतीय प्रस्तुतकर्ता को हटाने का फैसला किया. BCB ने भारत की स्टार महिला एंकर रिद्धिमा पाठक को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्रेजेंटेशन पैनल से हटा दिया है. मंगलवार को BCB अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं के बीच पाठक को पैनल से हटा दिया गया है. हालांकि आगे किसी भी तरह की डिटेल नहीं दी गई है.

बांग्लादेश ने भारतीय एंकर को हटाया

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने घोषणा की है कि उसने मौजूदा बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के होस्टिंग पैनल से भारतीय प्रस्तोता रिद्धिमा पाठक को हटा दिया है. बता दें कि रिद्धिमा पाठक स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन की दुनिया में जानी मानी नाम हैं, जिन्होंने भारत में स्टार स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स जैसे प्रसारकों के लिए कई क्रिकेट शो और इवेंट्स की मेजबानी की है. रिद्धिमा बांग्लादेश में पाकिस्तान की ज़ैनब अब्बास के साथ बीपीएल 2025-26 की सह-मेजबानी कर रही थीं, लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है.

BCB की तरफ से आया था ये बयान

BCB की तरफ से एक रिलीज जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग आज दोपहर हुई, जिसमें भारत और श्रीलंका द्वारा होस्ट किए जाने वाले ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई. बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की, और भारत में खेले जाने वाले मैचों में बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम की भागीदारी से संबंधित परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की. मौजूदा स्थिति और भारत में बांग्लादेशी दल की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करने के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगी.' अब देखना होगा डिमांड खारिज होने के बाद बांग्लादेश की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है.

