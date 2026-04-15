Advertisement
trendingNow13180163
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बीच इस तेज गेंदबाज का बड़ा फैसला....अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, 13 साल तक खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

IPL 2026 के बीच इस तेज गेंदबाज का बड़ा फैसला....अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, 13 साल तक खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

Rubel Hossain retirement: बांग्लादेश के एक स्टार गेंदबाज ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है. अब वह तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेगा. यह वही स्टार है, जिसने साल 2015 के वनडे विश्व कप में अपनी गेंदबाजी से सुर्खियां बटोरी थीं.

 

Reported By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 के बीच इस तेज गेंदबाज का बड़ा फैसला....अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, 13 साल तक खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

Rubel Hossain retirement: इन दिनों भारत में IPL 2026 की धूम है. 19वें सीजन की धूम के बीच बांग्लादेश क्रिकेट से एक बड़ी खबर आई है. टीम के स्टार और अनुभवी तेज गेंदबाजों में शुमार एक खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है. यह कोई और नहीं बल्कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अचानक संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. 15 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने 13 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया.

36 साल की उम्र में रिटायर होने वाले रुबेल अपनी 'रॉ पेस' (Raw Pace) और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने साफ कर दिया है कि वह अब नेशनल जर्सी में नजर नहीं आएंगे, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे. रुबेल हुसैन का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कई बार बांग्लादेश को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

रुबेल ने फेसबुक पर अपने संन्यास की पुष्टि करते हुए लिखा, 'राष्ट्रीय टीम मेरी भावना है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको अलविदा कहना पड़ता है.' उन्होंने अपने करियर के दौरान साथ देने वाले परिवार, दोस्तों, मीडिया कर्मियों और फैंस का शुक्रिया अदा किया. रुबेल ने उम्मीद जताई कि उनके करियर के अगले चरण (घरेलू क्रिकेट) में भी फैंस का प्यार उन्हें इसी तरह मिलता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

2015 के वनडे विश्व कप में किया था कमाल

रुबेल को आज भी 2015 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ किए गए उनके उस घातक प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है. उन्होंने बांग्लादेश को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई थी. इंग्लैंड उस मैच में 276 रनों का पीछा कर रही थी, रुबेल ने रफ्तार से कहर बरपाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 9.3 ओवरों में 53 रन देकर 4 विकेट निकाले थे. उस एडिशन में रुबेल ने 14 मैचों में 5.64 की इकॉनमी से 18 विकेट निकाले थे.

कैसा रहा रुबेल का क्रिकेट करियर?

2009 में डेब्यू करने वाले रुबेल ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. इसके बाद वे टीम से अंदर-बाहर होते रहे और अब उन्होंने युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ता साफ करने का फैसला किया है. अपने 13 साल के करियर में उन्होंने बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 159 मैच खेले और 193 विकेट लिए. 26 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा. वह 5 बार 5 विकेट लेने में भी सफल रहे. 27 टेस्ट में उनके नाम कुल 36 विकेट, टी20I के 28 मैचों में 28 विकेट, जबकि 104 वनडे मैचों में 129 विकेट दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: RCB का ये मैच-विनर बल्लेबाजों के लिए बना अबूझ पहेली, 100 विकेट लेकर मचाया तहलका!

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

TAGS

Rubel Hossain

Trending news

'लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना आसान नहीं...', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
Supreme Court
'लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना आसान नहीं...', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
'BJP-TMC मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही...,' चुनाव से पहले आसनसोल में गरजे ओवैसी
West bengal elections
'BJP-TMC मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही...,' चुनाव से पहले आसनसोल में गरजे ओवैसी
'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं'
West Bengal Election 2026
'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं'
जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
drugs overdose
जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा
Punjab news
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा
28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
delimitation process
28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
Himachal Pradesh
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
Medical Communication
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
Heat wave
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
TCS Case
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?