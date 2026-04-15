IPL 2026 के बीच इस तेज गेंदबाज का बड़ा फैसला....अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, 13 साल तक खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

Rubel Hossain retirement: इन दिनों भारत में IPL 2026 की धूम है. 19वें सीजन की धूम के बीच बांग्लादेश क्रिकेट से एक बड़ी खबर आई है. टीम के स्टार और अनुभवी तेज गेंदबाजों में शुमार एक खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है. यह कोई और नहीं बल्कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अचानक संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. 15 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने 13 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया.

36 साल की उम्र में रिटायर होने वाले रुबेल अपनी 'रॉ पेस' (Raw Pace) और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने साफ कर दिया है कि वह अब नेशनल जर्सी में नजर नहीं आएंगे, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे. रुबेल हुसैन का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कई बार बांग्लादेश को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

रुबेल ने फेसबुक पर अपने संन्यास की पुष्टि करते हुए लिखा, 'राष्ट्रीय टीम मेरी भावना है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको अलविदा कहना पड़ता है.' उन्होंने अपने करियर के दौरान साथ देने वाले परिवार, दोस्तों, मीडिया कर्मियों और फैंस का शुक्रिया अदा किया. रुबेल ने उम्मीद जताई कि उनके करियर के अगले चरण (घरेलू क्रिकेट) में भी फैंस का प्यार उन्हें इसी तरह मिलता रहेगा.

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2015 के वनडे विश्व कप में किया था कमाल

रुबेल को आज भी 2015 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ किए गए उनके उस घातक प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है. उन्होंने बांग्लादेश को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई थी. इंग्लैंड उस मैच में 276 रनों का पीछा कर रही थी, रुबेल ने रफ्तार से कहर बरपाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 9.3 ओवरों में 53 रन देकर 4 विकेट निकाले थे. उस एडिशन में रुबेल ने 14 मैचों में 5.64 की इकॉनमी से 18 विकेट निकाले थे.

कैसा रहा रुबेल का क्रिकेट करियर?

2009 में डेब्यू करने वाले रुबेल ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. इसके बाद वे टीम से अंदर-बाहर होते रहे और अब उन्होंने युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ता साफ करने का फैसला किया है. अपने 13 साल के करियर में उन्होंने बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 159 मैच खेले और 193 विकेट लिए. 26 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा. वह 5 बार 5 विकेट लेने में भी सफल रहे. 27 टेस्ट में उनके नाम कुल 36 विकेट, टी20I के 28 मैचों में 28 विकेट, जबकि 104 वनडे मैचों में 129 विकेट दर्ज हैं.

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