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Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा बदलाव...जिस बोर्ड से नाराज होकर लिया था संन्यास, अब उसी की कमान संभालेगा ये दिग्गज

बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा बदलाव...जिस बोर्ड से नाराज होकर लिया था संन्यास, अब उसी की कमान संभालेगा ये दिग्गज

बांग्लादेश क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी व पूर्व कप्तान रहे तमीम इकबाल को लेकर BCB ने बड़ा फैसला लिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अमिनुल इस्लाम को अध्यक्ष पद से हटाकर पूर्व कप्तान को ये खास जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है. तमीम ने बांग्लादेश के लिए जमकर रन बनाए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर BCB ने अचानक ऐसा फैसला लिया क्यों?

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:03 PM IST
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बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते थे. अपने करियर में कई सारे विवादों के चलते उन्होंने अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी. अब बांग्लादेश क्रिकेट ने तमीम इकबाल को BCB  का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है.  मंगलवार 7 अप्रैल को बांग्लादेश क्रिकेट मंडल ने पहले अमिनुल इस्लाम वाले कमेटी को भंग किया और फिर तमीम के हाथों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कमान सौंपने का काम किया है. तमीम ने बांग्लादेश क्रिकेट के लिए जमकर रन बनाए हैं और वह अपने समय के स्टार खिलाड़ी रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन, मुशफिकुर रहीम के बाद वह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं. इसके साथ ही आपको बताएंगे आखिर क्यों अचानक तमीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था.

तमीम को बड़ी जिम्मेदारी

बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारत विरोधी रुख रखने वाले कट्टरपंथी नजरुल चाहते थे कि आईपीएल से मुस्ताफिजुर रहमान को हटाए जाने के विरोध में बांग्लादेश के टी20 विश्व कप मैचों को कोलकाता और मुंबई से हटाकर श्रीलंका में खेलाया जाए. इस पूरे विवाद के दौरान बुलबुल केवल दर्शक बने रहे. हाल ही में उनके कारण बीसीबी के छह निदेशकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस बीच, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और देश के महान सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल को 11 सदस्यीय तदर्थ समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है. इस समिति की जिम्मेदारी अगले 90 दिनों के भीतर बोर्ड के नए चुनाव कराना है.

संन्यास को लेकर रहा विवाद

बता दें कि साल 2023 में बांग्लादेश क्रिकेट से तमीम इकाबल ने संन्यास लेने का फैसला लिया था. लेकिन, उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दवाब और हस्ताक्षेप के बाद स्टार बल्लेबाज ने अपना फैसला वापिस ले लिया था. बता दें कि उनका यह फैसला वर्ल्ड कप से ठीक 3 महीने पहले आया था. लेकिन पीएम के कहने पर उन्होंने 24 घंटे के भीतर ही अपना निर्णय बदल लिया था. हालांकि, फिर साल 2025 में तमीम अपने फैसले पर अटल रहे और इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ने का फैसला कर लिया. 

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तमीम का इंटरनेशनल करियर

तमीम इकबाल ने बांग्लादेश के लिए बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि वह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 70 टेस्ट मैचों में 39 की औसत से 5134 रन, 243 वनडे में 37 की औसत से 8357 रन और 78 टी20 इंटरनेशनल में 24 की औसत और 117 की स्ट्राइक रेट से 1758 रन बनाए हैं. उनके नाम तीनों फॉर्मेट में कुल 25 शतक और 94 अर्धशतक दर्ज हैं। वनडे में वह बांग्लादेश के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, टेस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में चौथे नंबर पर हैं।

ये भी पढ़ें: हेटमायर की फॉर्म पर सवाल, बेफिक्र RR मैनेजमेंट का आलोचकों को करारा जवाब  

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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