बांग्लादेश में IPL पर लगा बैन, मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

IPL Telecast Ban in Bangladesh: आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी को बांग्लादेश पचा नहीं पा रहा है. ये मामला अब और बढ़ता जा रहा है. बांग्लादेश सरकार ने सोमवार, 5 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिहा किए जाने के बाद देश में आईपीएल के प्रसारण और स्ट्रीमिंग पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी. यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है.
बांग्लादेश में नहीं होगा IPL का प्रसारण
बांग्लादेश सरकार ने अपने आदेश में कहा, ''इस विषय के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का एक निर्देश सामने आया है जिसमें बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर कर दिया गया है.''
आदेश में आगे कहा गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस निर्णय का कोई तर्कसंगत कारण ज्ञात नहीं है और इस निर्णय से बांग्लादेश के लोग आहत और हैं. इन परिस्थितियों में, अगले आदेश तक, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सभी मैचों और कार्यक्रमों का प्रसारण/टेलीकास्ट रोकने का अनुरोध किया जाता है. यह आदेश उचित प्राधिकारी की स्वीकृति से और जनहित में जारी किया गया है.
KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को किया रिलीज
शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हालिया घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को रहमान को टीम से बाहर करने का आदेश दिया. पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं. KKR ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को 16 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.