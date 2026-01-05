Advertisement
trendingNow13064348
Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश में IPL पर लगा बैन, मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

बांग्लादेश में IPL पर लगा बैन, मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

IPL Telecast Ban in Bangladesh: आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी को बांग्लादेश पचा नहीं पा रहा है. ये मामला अब और बढ़ता जा रहा है. बांग्लादेश सरकार ने सोमवार, 5 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिहा किए जाने के बाद देश में आईपीएल के प्रसारण और स्ट्रीमिंग पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी. यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bangladesh government orders to indefinite ban on IPL telecast
bangladesh government orders to indefinite ban on IPL telecast

IPL Telecast Ban in Bangladesh: आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी को बांग्लादेश पचा नहीं पा रहा है. ये मामला अब और बढ़ता जा रहा है. बांग्लादेश सरकार ने सोमवार, 5 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिहा किए जाने के बाद देश में आईपीएल के प्रसारण और स्ट्रीमिंग पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी. यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है.

बांग्लादेश में नहीं होगा IPL का प्रसारण

बांग्लादेश सरकार ने अपने आदेश में कहा, ''इस विषय के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का एक निर्देश सामने आया है जिसमें बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर कर दिया गया है.''

Add Zee News as a Preferred Source

आदेश में आगे कहा गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस निर्णय का कोई तर्कसंगत कारण ज्ञात नहीं है और इस निर्णय से बांग्लादेश के लोग आहत और हैं. इन परिस्थितियों में, अगले आदेश तक, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सभी मैचों और कार्यक्रमों का प्रसारण/टेलीकास्ट रोकने का अनुरोध किया जाता है. यह आदेश उचित प्राधिकारी की स्वीकृति से और जनहित में जारी किया गया है.

KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को किया रिलीज

शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हालिया घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को रहमान को टीम से बाहर करने का आदेश दिया. पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं. KKR ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को 16 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
दंगों के आरोपी उमर और शरजील की याचिका खारिज, SC ने बाकी 5 आरोपियों को दी जमानत
Umar Khalid
दंगों के आरोपी उमर और शरजील की याचिका खारिज, SC ने बाकी 5 आरोपियों को दी जमानत