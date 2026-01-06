Advertisement
trendingNow13065135
Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश ने क्या सोचा था... IPL बैन करने से BCCI का होगा नुकसान? खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, समझें समीकरण

बांग्लादेश ने क्या सोचा था... IPL बैन करने से BCCI का होगा नुकसान? खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, समझें समीकरण

IPL Broadcast Banned in Bangladesh: आईपीएल प्रसारण पर रोक लगाकर बांग्लादेश के खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है. फुटबॉल की भाषा में कहें तो ये 'सेल्फ गोल' है. जी हां, इस फैसले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा. बांग्लादेश बीसीसीआई के ब्रॉडकास्ट मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा है. आइए इस समीकरण को समझते हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश ने क्या सोचा था... IPL बैन करने से BCCI का होगा नुकसान? खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, समझें समीकरण

IPL Broadcast Banned in Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का असर अब क्रिकेट पर भी दिखने लगा है. देशभर में आक्रोश और विरोध के बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया. भारत के इस कदम से बांग्लादेश की बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है. सोमवार को बांग्लादेश सरकार ने अनिश्चित समय के लिए आईपीएल प्रसारण को अपने देश में बैन करने का फैसला किया. बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश के इस कदम से क्या बीसीसीआई को भारी नुकसान होगा या इससे बांग्लादेश को ही झटका लगेगा?

IPL प्रसारण पर रोक लगाकर बांग्लादेश के खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है. फुटबॉल की भाषा में कहें तो ये 'सेल्फ गोल' है. जी हां, इस फैसले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा. बांग्लादेश बीसीसीआई के ब्रॉडकास्ट मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा है. आइए इस समीकरण को समझते हैं. 

बांग्लादेश का घाटा, BCCI का कुछ नहीं जाता

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश के इस फैसले पर कई बिजनेस संबंधी एक्सपर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि आईपीएल बैन करने से बीसीसीआई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा बांग्लादेश के लिए ये घाटे का सौदा है. मूल्यांकन सेवा प्रदाता डीएंडपी एडवाइजरी सर्विसेज के प्रबंध भागीदार संतोष एन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के इस कदम का कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखता। इससे बीसीसीआई के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही ब्रॉडकास्टर द्वारा किए जाने वाले भुगतान में कोई परिवर्तन आएगा.

उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों की संख्या पर भी शायद ही कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले सीजनों में आईपीएल में केवल दो या तीन बांग्लादेशी खिलाड़ी ही सक्रिय रहे हैं. 

क्या कहते हैं रेवेन्यू के आंकड़े?

राजस्व के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक से BCCI को नामात्र नुकसान होगा. क्योंकि IPL के 2023-27 के मीडिया अधिकार चक्र के लिए अनुबंध के तहत 48,390.32 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. बांग्लादेश के अधिकार धारक टी स्पोर्ट्स के पास एक समझौते के तहत 2027 तक IPL के अधिकार हैं, और सूत्रों का कहना है कि मैचों का प्रसारण न होने पर भी भुगतान समझौते के अनुसार ही होगा. ब्रांड फाइनेंस के अजिमोन फ्रांसिस ने प्रतिबंध जारी रहने पर कुल प्रभाव को "2% से कम" बताया है, जिसका अर्थ है कि IPL के मुख्य अधिकारों से होने वाली आय की तुलना में बांग्लादेश के विज्ञापन संग्रह पर अधिक प्रभाव पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: 6,6,6,4,6,6... IPL 2026 के अनसोल्ड खिलाड़ी ने SA20 में मचाया कोहराम, स्टार गेंदबाज के ओवर में ठोके 34 रन

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL Banned in Bangladesh

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?