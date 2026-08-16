कंगारुओं को उनके घर पर रौंदकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में भारत-पाकिस्तान भी नहीं कर सके ये कारनामा

डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 6 विकेट लेकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी. ऑस्ट्रेलियाई टीम 198 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाए. तंजिद हसन तमीम ने शानदार शतक जड़ा. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 284 रन बनाए. कैमरन ग्रीन ने 104 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. बांग्लादेश के सामने 56 रनों का लक्ष्य था, जिसे उन्होंने एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर इतिहास रच दिया.