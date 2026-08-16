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कंगारुओं को उनके घर पर रौंदकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में भारत-पाकिस्तान भी नहीं कर सके ये कारनामा

Bangladesh Beat Australia: ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हराकर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. डार्विन में खेले गए टेस्ट को बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही बांग्ला टाइगर्स ने वो कारनामा किया, जो भारत और पाकिस्तान ने भी नहीं किया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 16, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:09 PM IST
कंगारुओं को उनके घर पर रौंदकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में भारत-पाकिस्तान भी नहीं कर सके ये कारनामा
Image Credit: Bangladesh beat Australia (@BCBtigers/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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