कंगारुओं को उनके घर पर रौंदकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में भारत-पाकिस्तान भी नहीं कर सके ये कारनामा

Bangladesh Beat Australia: ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर धूल चटाकर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. डार्विन में खेले गए मैच को बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीतकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. दूसरा मुकाबला शनिवार, 22 अगस्त से मकाय में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर पीटकर बांग्लादेश ने वो कारनामा कर दिखाया है, जो भारत और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम भी नहीं कर सकी थी. जी हां, 23 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम ने इतिहास रच दिया.
ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश सबसे तेज एशियाई टीम बन गई है. उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने के लिए 7 मुकाबले खेले थे. भारत को तो इस देश में जीत का स्वाद चखने के लिए 12 मैचों का इंतजार करना पड़ा था. वहीं, श्रीलंका को 15 मैचों बाद भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली जीत का इंतजार है.
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि पूरे मैच के दौरान कंगारुओं को दबाव में रखा. ये कहना गलत नहीं होगा कि डार्विन में खेले गए मैच में टॉस के अलावा ऑस्ट्रेलिया के हक में कुछ भी नहीं हुआ. चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, बांग्लादेश की टीम कंगारुओं से बेहतर दिखी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की 9 विकेट से जीत, विकेट के अंतर से उनकी दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट जीत है. इससे बड़ी जीत 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से मिली जीत थी.
ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर टेस्ट हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है. खासकर एशियाई टीमों के लिए ये काम बहुत मुश्किल साबित हुआ है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 1995 के बाद यानी 31 साल में पहली बार भारत के अलावा किसी एशियाई टीम से अपने घर पर टेस्ट मैच हारा है. वहीं, बांग्लादेश के लिए ये SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में सिर्फ दूसरी जीत है. इससे पहले बांग्ला टाइगर्स ने 2022 में न्यूजीलैंड को उनके घरेलू मैदान पर टेस्ट में धोया था.
डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 6 विकेट लेकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी. ऑस्ट्रेलियाई टीम 198 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाए. तंजिद हसन तमीम ने शानदार शतक जड़ा. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 284 रन बनाए. कैमरन ग्रीन ने 104 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. बांग्लादेश के सामने 56 रनों का लक्ष्य था, जिसे उन्होंने एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर इतिहास रच दिया.