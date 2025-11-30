Advertisement
सीरीज जीतने के बाद इस टीम ने चली बड़ी चाल, स्क्वॉड में खूंखार प्लेयर की वापसी

Bangladesh vs Ireland Series: बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच के लिए शमीम हुसैन को टीम में शामिल किया है. दोनों देशों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में 2 दिसंबर को खेला जाएगा. शमीम हुसैन की यह वापसी कप्तान लिटन दास के शमीम को टीम से बाहर करने को लेकर खुले तौर पर सवाल उठाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:09 PM IST
Bangladesh vs Ireland T20 Series: बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच के लिए शमीम हुसैन को टीम में शामिल किया है. दोनों देशों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में 2 दिसंबर को खेला जाएगा. शमीम हुसैन की यह वापसी कप्तान लिटन दास के शमीम को टीम से बाहर करने को लेकर खुले तौर पर सवाल उठाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है. लिटन दास ने बताया था कि न तो उनसे और न ही हेड कोच फिल सिमंस से इसे लेकर कोई सलाह ली गई थी.

लिटन दास हो गए थे हैरान

लिटन ने सीरीज के शुरुआती मैच से पहले हैरानी जताते हुए कहा था कि आमतौर पर कप्तान को चयन के फैसलों के बारे में बताया जाता है, लेकिन शमीम हुसैन को लेकर ऐसा नहीं हुआ. लिटन दास ने टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले कहा था, "मुझे लगता है कि अगर (शमीम) टीम में होते, तो बेहतर होता, लेकिन यह मेरा फैसला नहीं है। यह पूरी तरह से चयनकर्ताओं का फैसला है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन सिलेक्टर ने हमें बिना बताए शमीम को हटा दिया. एक कप्तान को पता होता है कि कौन-सा खिलाड़ी टीम में होगा और कौन-सा खिलाड़ी टीम से बाहर होगा. मुझे शमीम को हटाने का कोई कारण नहीं दिखता. अगर वह टीम में होते, तो बेहतर होता.''

चीफ सेलेक्टर ने आरोपों को किया खारिज

चीफ सिलेक्टर गाजी अशरफ हुसैन ने इस मामले में कप्तान की मंजूरी लेने की जरूरत को खारिज करते हुए कहा था कि महिदुल इस्लाम अंकोन को मिडिल ऑर्डर में मौका देने के लिए शमीम को बाहर रखा गया था. शमीम हुसैन ने पिछली 4 टी20 पारियों में 0, 0, 1 और 1 रन बनाया है. खराब प्रदर्शन के बावजूद उनके चयन ने सभी को चौंकाया है. 

1-1 की बराबरी पर सीरीज

आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद बांग्लादेश ने आयरलैंड के विरुद्ध पहला टी20 मैच 39 रन से गंवाया, जिसके बाद बांग्लादेश ने दूसरा टी20 मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज के अंतिम मुकाबले को रोमांचक बना दिया. फिलहाल, सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि शमीम मैदान पर चुनौतियों और मैदान के बाहर की मुश्किलों से किस तरह निपटते हैं.

आयरलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए बांग्लादेशी टीम

लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), सैफ हसन (उपकप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, नुरुल हसन, महिदुल इस्लाम, महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, शोरीफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन, शमीम हुसैन.

