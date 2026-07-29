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बांग्लादेश क्रिकेट का 'बॉस' बना हिंदू खिलाड़ी, टी20 के बाद वनडे में भी बना कप्तान, मेहदी हसन मिराज की छुट्टी

Bangladesh New ODI Captain: लिटन दास को बांग्लादेश की वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. उन्होंने मेहदी हसन मिराज की जगह ली है. अब लिटन टी20 के साथ वनडे टीम की कमान भी संभालेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 29, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:15 PM IST
बांग्लादेश क्रिकेट का 'बॉस' बना हिंदू खिलाड़ी, टी20 के बाद वनडे में भी बना कप्तान, मेहदी हसन मिराज की छुट्टी
Image Credit: बांग्लादेश के वनडे-टी20 कप्तान लिटन दास.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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