बांग्लादेश क्रिकेट का 'बॉस' बना हिंदू खिलाड़ी, टी20 के बाद वनडे में भी बना कप्तान, मेहदी हसन मिराज की छुट्टी

Bangladesh New ODI Captain: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने इकलौते हिंदू क्रिकेटर लिटन दास को बांग्लादेश वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. उन्होंने मेहदी हसन मिराज की जगह ली है, जो पिछले 12 महीनों से कुछ अधिक समय से टीम का नेतृत्व कर रहे थे. यह निर्णय बोर्ड की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वे रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिए अलग-अलग कप्तान रखना चाहते हैं.
लिटन दास को कप्तानी सौंपने का यह फैसला जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में मिली हार के तुरंत बाद आया है. इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. अब लिटन दास के पास वनडे और टी20 दोनों ही 'व्हाइट-बॉल' प्रारूपों की जिम्मेदारी होगी.
Congratulations, Litton Kumer Das! The new captain of the Bangladesh ODI team. pic.twitter.com/nWTUWYumiO
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) July 29, 2026
जहां वनडे टीम में बदलाव किया गया है, वहीं टेस्ट क्रिकेट के नेतृत्व में कोई फेरबदल नहीं हुआ है. नजमुल हुसैन शांतो टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे. शांतो को 2027 आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र के अंत तक टेस्ट टीम का कप्तान बनाए रखने की पुष्टि की गई है. इस तरह अब बांग्लादेश के पास व्हाइट-बॉल के लिए लिटन दास और रेड-बॉल के लिए नजमुल हुसैन शांतो के रूप में दो अलग कप्तान होंगे.
मेहदी हसन मिराज ने अक्टूबर 2025 से जून 2026 के बीच बांग्लादेश को लगातार चार वनडे सीरीज में जीत दिलाई थी. हालांकि, जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से मिली शिकस्त के बाद उन्हें कप्तानी के पद से हटा दिया गया है. मिराज के नेतृत्व में बांग्लादेश ने कुल 24 वनडे मैच खेले, जिनमें से टीम ने 10 में जीत दर्ज की और 13 में उसे हार का सामना करना पड़ा. पिछले 10 महीनों के दौरान उन्होंने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ वनडे सीरीज जीत में बांग्लादेश का सफल मार्गदर्शन किया था.
लिटन दास ने इससे पहले सात वनडे मैचों में कार्यवाहक कप्तान के रूप में बांग्लादेश का नेतृत्व किया है, जिसमें टीम ने तीन मैच जीते और तीन हारे हैं. अब वे 50 ओवर के प्रारूप (वनडे) में पूर्णकालिक आधार पर टीम की कमान संभालेंगे, जबकि वे पहले से ही टी20 टीम के कप्तान हैं. लिटन दास ने 104 वनडे मैचों में कुल 2,869 रन बनाए हैं और उन्होंने अपना आखिरी वनडे 14 जून 2026 को मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने वनडे फॉर्मेट में अब तक 5 शतक और 14 अर्धशतक जड़े हैं. इससे वे बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन वनडे बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित हो चुके हैं.