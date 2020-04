बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

ढाका: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शरीफ (Mohammad Sharif) ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया है. शरीफ ने 2001 से 2007 तक बांग्लादेश के लिए 10 टेस्ट और नौ वनडे मैच खेले हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 393 प्रथम श्रेणी मैच और लिस्ट-ए में 185 मैच खेले हैं. शरीफ ने कहा, " मैंने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लेने का फैसला किया है. हालांकि मैं अभी और 2 साल खेलना चाहता था."

Former Bangladesh seam bowler Mohammad Sharif has retired from all forms of the game.

He played 19 international matches between 2001-2007. He finishes with 589 wickets in competitive cricket pic.twitter.com/Ei5yvfrt7S

— ICC (@ICC) April 11, 2020