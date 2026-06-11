बांग्लादेश के तूफानी गेंदबाज के बाउंसर में 'गिरफ्तार' हो गया ये कंगारू बल्लेबाज, क्रीज पर लगा नाचने, VIDEO वायरल

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जारी दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच फिलहाल बारिश की वजह से रुका हुआ है. खेल रुके जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 42 ओवर में 8 विकेट खोकर 187 रन बना लिए हैं. बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने 3-3 विकेट चटकाए हैं. 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे है. ढाका में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान टीम ने 86 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. 21 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश ने ODI में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया. ODI इतिहास की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक सिर्फ 2 जीत दर्ज की है. पहली जीत 2005 में मिली थी और दूसरी जीत के लिए उन्हें 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा.