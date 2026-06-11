बांग्लादेश के तूफानी गेंदबाज के बाउंसर में 'गिरफ्तार' हो गया ये कंगारू बल्लेबाज, क्रीज पर लगा नाचने, VIDEO वायरल

Bangladesh vs Australia 2nd ODI: बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज नाहिद राणा एकदिवसीय सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए हैं. पहले ODI में उन्होंने 4 विकेट लेकर कंगारू टीम की कमर तोड़ दी थी. उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने 21 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया को वनडे इंटरनेशनल में हराया. 11 जून (आज) को दोनों टीमों के बीच दूसरा ODI खेला जा रहा है. इस मैच में भी नाहिद राणा ने गेंद से कहर बरपाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उन्होंने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर फेंकी कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन क्रीज पर ही नाचने लगे.
ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. कंगारू कप्तान जोश इंग्लिस का ये फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम ने महज 81 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए. पिछले मैच में धमाल मचाने वाले गेंदबाज नाहिद राणा को इस मुकाबले में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनकी गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की एक ना चली.
ऑस्ट्रेलियाई पारी के 36वें ओवर में मजेदार नजारा देखने को मिला. 23 वर्षीय तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने ऐसा खतरनाक बाउंसर फेंका कि मार्नस लाबुशेन के होश उड़ गए. बॉल का सामना करते हुए वो उल्टा हो गए. गेंद उनके हेलमेट पर लगी और वो क्रीज पर ही नाचते दिखे. सोशल मीडिया पर इस मजेदार घटना की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है.
ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जारी दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच फिलहाल बारिश की वजह से रुका हुआ है. खेल रुके जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 42 ओवर में 8 विकेट खोकर 187 रन बना लिए हैं. बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने 3-3 विकेट चटकाए हैं. 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे है. ढाका में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान टीम ने 86 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. 21 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश ने ODI में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया. ODI इतिहास की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक सिर्फ 2 जीत दर्ज की है. पहली जीत 2005 में मिली थी और दूसरी जीत के लिए उन्हें 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा.