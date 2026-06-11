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बांग्लादेश के तूफानी गेंदबाज के बाउंसर में 'गिरफ्तार' हो गया ये कंगारू बल्लेबाज, क्रीज पर लगा नाचने, VIDEO वायरल

Bangladesh vs Australia 2nd ODI: ऑस्ट्रेलियाई पारी के 36वें ओवर में मजेदार नजारा देखने को मिला. 23 वर्षीय तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने ऐसा खतरनाक बाउंसर फेंका कि मार्नस लाबुशेन के होश उड़ गए. बॉल का सामना करते हुए वो उल्टा हो गए. गेंद उनके हेलमेट पर लगी और वो क्रीज पर ही नाचते दिखे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:38 PM IST
बांग्लादेश के तूफानी गेंदबाज के बाउंसर में 'गिरफ्तार' हो गया ये कंगारू बल्लेबाज, क्रीज पर लगा नाचने, VIDEO वायरल
Image Credit: (Bangladesh cricket/screengrab) बांग्लादेश के तूफानी गेंदबाज के बाउंसर में &#039;गिरफ्तार&#039; हो गया ये कंगारू बल्लेबाज

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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