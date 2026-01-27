Advertisement
trendingNow13087677
Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश से खतरनाक स्कॉटलैंड का स्क्वॉड! T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, अफगानी खिलाड़ी को भी मौका

बांग्लादेश से खतरनाक स्कॉटलैंड का स्क्वॉड! T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, अफगानी खिलाड़ी को भी मौका

Scotland Squad T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री लेकर आ रही स्कॉटलैंड की टीम का ऐलान हो गया है. 7 फरवरी से मेगा इवेंट का आयोजन होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश की जगह ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड टीम का ऐलान
टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड टीम का ऐलान

Scotland Squad T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री लेकर आ रही स्कॉटलैंड की टीम का ऐलान हो गया है. 7 फरवरी से मेगा इवेंट का आयोजन होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश की जगह ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. स्कॉटलैंड ने आगामी टी20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है जिसकी कमान अनुभवी खिलाड़ी रिची बेरिंगटन संभालेंगे.

बांग्लादेश द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में अपनी टीम भेजने से इनकार करने के बाद, ICC ने शनिवार को मेगा इवेंट में स्कॉटलैंड की भागीदारी की पुष्टि की थी. स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह ग्रुप-सी में रखा गया है, जहां उनका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली से होगा.

स्कॉटलैंड टीम में अफगानी को मौका

Add Zee News as a Preferred Source

स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए लंबे समय से खेल रहे रिची बेरिंगटन को कप्तान बनाया है. वहीं टीम में अफगानिस्तान में जन्में एक खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है. 15 सदस्यीय टीम में जैनुल्लाह इहसान को जगह मिली है, जो मूल रूप से अफगानिस्तान के हैं. दिलचस्प बात ये है कि 19 साल के युवा खिलाड़ी ने अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. हालांकि, भारत और श्रीलंका के मैदानों पर वो स्कॉटलैंड के लिए 'एक्स फैक्टर' साबित हो सकते हैं. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड टीम का ऐलान

रिची बेरिंगटन, टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्सी, सफ़यान शरीफ़, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील। यात्रा करने वाले रिज़र्व खिलाड़ी: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस. यात्रा न करने वाले रिज़र्व खिलाड़ी: मैकेंज़ी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर

ये भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए NZ करेगा 'ब्रह्मास्त्र' का इस्तेमाल, सबसे दुर्लभ महारिकॉर्ड बनाने वाले गेंदबाज को बुलाया

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Scotland cricket team

Trending news

Opinion: सवर्णों से बदला लिया जा रहा! UGC के नियम ने ब्राह्मणों को 'अपराधी' बना दिया
UGC rules controversy
Opinion: सवर्णों से बदला लिया जा रहा! UGC के नियम ने ब्राह्मणों को 'अपराधी' बना दिया
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?