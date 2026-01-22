Advertisement
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर.. ICC के अल्टीमेटम पर भी नहीं छोड़ी जिद, कौन होगी नई टीम?

T20 World Cup 2026 Update: बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है. आईसीसी ने कुछ घंटे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को वॉर्निंग दे दी थी कि यदि टीम भारत दौरा नहीं करेगी तो उसे बाहर कर दिया गया था. लेकिन इसके बाद भी बीसीबी अपनी जिद पर अड़ा रहा और अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:51 PM IST
T20 World Cup 2026 Update: बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है. आईसीसी ने कुछ घंटे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को वॉर्निंग दे दी थी कि यदि टीम भारत दौरा नहीं करेगी तो उसे बाहर कर दिया गया था. लेकिन इसके बाद भी बीसीबी अपनी जिद पर अड़ा रहा और अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार कर दिया है. इस फैसले से पहले बीसीबी ने एक टीम के खिलाड़ियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी. इसके कुछ घंटे बाद ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार कर दिया है.

ICC ने दिया था 24 घंटे का समय

भारत-बांग्लादेश के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, क्रिकेट पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश दिए. इसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ गया और बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत दौरा न करने की जिद ठान ली. आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस डिमांड को खारिज किया लेकिन बीसीबी जिद पर अड़ा रहा. अंत में आईसीसी ने बीसीबी को भारत दौरा करने या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के ऑप्शन रख दिए और 24 घंटे का समय दिया. अब बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

बांग्लादेश ने श्रीलंका में खेलने में दिखाई दिलचस्पी

बांग्लादेश बोर्ड ने श्रीलंका में उसके मुकाबले स्थानांतरित करने के लिए आईसीसी से डिमांड की थी. लेकिन शेड्यूल बन जाने के चलते बीसीसीआई ने फैसला नहीं बदला. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2026 हाइब्रिड मॉडल पर होना है और पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीबी अभी भी आईसीसी से उम्मीद लगाए बैठा है.

किस टीम की होगी एंट्री?

अब सवाल है कि किस टीम की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2926 में इसके लिए एंट्री दी जाएगी. बीसीबी का साथ पाकिस्तान ने भी दे रहा था लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा ये देखना दिलचस्प होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

