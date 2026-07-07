Asia Cup 2027: 11 साल बाद बांग्लादेश में सजेगा एशिया कप का मेला, तारीखों और वेन्यू का हुआ खुलासा; क्या जाएगी टीम इंडिया?

Asia Cup 2027 Schedule: क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप से ठीक पहले एशिया की महाजंग यानी एशिया कप 2027 का आयोजन होना है, जिसका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश को सौंप दी है. एशिया की बड़ी टीमों के लिए यह 50 ओवरों के वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का एक बेहतरीन मौका होगा.
क्रिकबज की रिपोर्ट्स के मुताबिक, एशिया कप 2027 का आयोजन 18 जून से 4 जुलाई के बीच होना है. यह टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला जाएगा.
दरअसल, साल 2016 से यह नियम लागू है कि जिस साल जो वर्ल्ड कप होना होता है, एशिया कप भी उसी फॉर्मेट में खेला जाता है. चूंकि 2027 में वनडे वर्ल्ड कप है, इसलिए इसे 50 ओवर का रखा गया है. इससे पहले 2025 में यह टी20 फॉर्मेट में हुआ था, क्योंकि उसके बाद 2026 में टी20 वर्ल्ड कप था. टीम इंडिया चैंपियन बनी थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के लिए प्रमुख शहरों को शॉर्टलिस्ट किया है. मीरपुर, चट्टोग्राम और सिलहट में मैच होंगे, जबकि शहीद चंदू स्टेडियम पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इस मैदान पर मैच तभी होंगे, जब यह टूर्नामेंट की शुरुआत तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने हाल ही में बांग्लादेश बोर्ड से वेन्यू की रिपोर्ट मांगी है.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले साल दोनों देशों के बीच राजनीतिक और क्रिकेट संबंधों में तनातनी देखने को मिली थी, जिसके चलते टीम इंडिया का वहां जाना तय नहीं लग रहा था. दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी स्थगित हो गई थी, जो अब तक नहीं हुई है. हालांकि, अब दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिशें जारी हैं.
बांग्लादेश पूरे 11 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है. इससे पहले साल 2016 में बांग्लादेश ने आखिरी बार इसकी मेजबानी की थी. तब टी20 फॉर्मेट के फाइनल में भारत ने खिताब जीता था.
अगर एशिया कप का इतिहास उठाकर देखें तो भारतीय टीम एशिया कप की सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक रिकॉर्ड 9 बार यह खिताब अपने नाम किया है. भारत इस समय डिफेंडिंग चैंपियन भी है, जिसने पिछले साल यूएई (UAE) में हुए टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी चूमी थी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत चैंपियन बना था. अब देखना होगा कि क्या बांग्लादेश की धरती पर टीम इंडिया अपनी बादशाहत बरकरार रख पाती है या नहीं.