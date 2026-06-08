पाकिस्तान में तो बंदूक लेकर खड़े... बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर ने खुलकर दिया भारत का साथ, किया विस्फोटक खुलासा

Litton Das: भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने हिस्सा नहीं लिया था. उस समय दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गई थी और सुरक्षा का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया में खेलने से मना कर दिया था, जिसपर काफी बवाल भी मचा. बांग्लादेश को उकसाने में पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ था. पाकिस्तान ने गीदड़भभकी दिखाई थी कि वो भी भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन फिर पलटी मार ली.
अब बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर लिटन दास ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बारे में जानकर क्रिकेट जगत में सनसनी मची हुई है. भारत और पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर बात करते हुए लिटन दास ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखाने का काम किया है.
लिटन दास ने बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो से बातचीत में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा, ''हम वहां (बीसीबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में) चाय पीने गए थे. हमारा इरादा था कि एसी वाले कमरे में चाय पिएं. हमसे पूछा गया कि हम क्या चाहते हैं. खिलाड़ी होने के नाते हम क्या चाहेंगे? हम लड़ना नहीं चाहते। हम तो खेलना ही चाहेंगे. उन्होंने हमें बताया कि उस देश (भारत) में कोई सुरक्षा नहीं है. हमने उन्हें बताया कि हम पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं. वहां कमरे के बाहर बंदूकें लेकर लोग खड़े रहते थे. इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं?
बता दें कि बांग्लादेश के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास टीम में इकलौते हिंदू क्रिकेटर हैं. वो और उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें शेयर करते हैं. जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या बांग्लादेश की टीम भारत जाएगी या नहीं तो लिटन दास ने ये कहा कि क्या आपको यकीन है कि हम विश्व कप खेलेंगे? मेरी तरफ से, मुझे पक्का यकीन नहीं है; सबको यकीन नहीं है. मुझे लगता है कि इस समय पूरा बांग्लादेश ही अनिश्चित है. इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के हटने के बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया था. भारत में आयोजित हुए इस मेगा इवेंट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी. भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को रौंदा था और तीसरी बार टी20 विश्व कप पर कब्जा किया था.