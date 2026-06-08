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पाकिस्तान में तो बंदूक लेकर खड़े... बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर ने खुलकर दिया भारत का साथ, किया विस्फोटक खुलासा

लिटन दास ने बड़ा खुलासा किया है. हमसे पूछा गया कि हम क्या चाहते हैं. खिलाड़ी होने के नाते हम क्या चाहेंगे? हम लड़ना नहीं चाहते। हम तो खेलना ही चाहेंगे. उन्होंने हमें बताया कि उस देश (भारत) में कोई सुरक्षा नहीं है. हमने उन्हें बताया कि हम पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं. वहां कमरे के बाहर बंदूकें लेकर लोग खड़े रहते थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:20 PM IST
पाकिस्तान में तो बंदूक लेकर खड़े... बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर ने खुलकर दिया भारत का साथ, किया विस्फोटक खुलासा
Image Credit: (BCB) बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर ने खुलकर दिया भारत का साथ

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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