पाकिस्तान में तो बंदूक लेकर खड़े... बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर ने खुलकर दिया भारत का साथ, किया विस्फोटक खुलासा

लिटन दास ने बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो से बातचीत में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा, ''हम वहां (बीसीबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में) चाय पीने गए थे. हमारा इरादा था कि एसी वाले कमरे में चाय पिएं. हमसे पूछा गया कि हम क्या चाहते हैं. खिलाड़ी होने के नाते हम क्या चाहेंगे? हम लड़ना नहीं चाहते। हम तो खेलना ही चाहेंगे. उन्होंने हमें बताया कि उस देश (भारत) में कोई सुरक्षा नहीं है. हमने उन्हें बताया कि हम पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं. वहां कमरे के बाहर बंदूकें लेकर लोग खड़े रहते थे. इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं?