टी20 वर्ल्ड कप से OUT होने के बावजूद नहीं सुधरा बांग्लादेश, विवादित शख्स को दिया तोहफा, बोर्ड में कराई वापसी

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है. उसने भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया. इसके बाद आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से ही हटा दिया और स्कॉटलैंड को जगह दे दी. बांग्लादेश ने इसके बाद कुछ ऐसा किया है जिससे उसकी फिर से चौतरफा आलोचना हो रही है. उसने विवादित डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के रूप में फिर से बहाल कर दिया है.

बोर्ड ने मांगा था जवाब

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) अनुशासन समिति के चेयरमैन फैयाजुर रहमान ने द डेली स्टार को बताया, ''हमने बोर्ड को अपनी राय दी थी और बोर्ड ने फैसला लिया.'' इससे पहले 18 जनवरी को नजमुल ने डेडलाइन के एक दिन बाद बोर्ड के शो-कॉज नोटिस का जवाब दिया था. द डेली स्टार के अनुसार, बीसीबी अनुशासन समिति ने पहले उनके जवाब को सकारात्मक और संतोषजनक पाया था, लेकिन उसके कंटेंट्स का खुलासा नहीं किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील नहीं

इससे पहले, बीसीबी मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने पुष्टि की थी कि बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड के साथ उन्हें बदलने के आईसीसी के फैसले को चुनौती नहीं देगा. अमजद हुसैन ने शनिवार को ढाका में बोर्ड मीटिंग के बाद यह घोषणा की. यह खबर उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि बीसीबी ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति से इस मामले को देखने का अनुरोध किया था, लेकिन हुसैन ने यह साफ किया कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है.

ये भी पढ़ें: उधर अभिषेक मचा रहे थे कोहराम, इधर जश्न में डूबीं काव्या मारन, पिता को गले लगाकर जो किया वो VIRAL है

बांग्लादेश ने माना आईसीसी का फैसला

ईएसपीएनक्रिकइंफो के हवाले से अमजद ने कहा, "हमने आईसीसी बोर्ड का फैसला मान लिया है. चूंकि आईसीसी ने कहा है कि हम जाकर नहीं खेल सकते या वे हमारे गेम्स को श्रीलंका में शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे में हम भारत जाकर नहीं खेल सकते. हमारी स्थिति वही है. हम यहां किसी अलग मध्यस्थता या किसी और चीज के लिए नहीं जा रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: Abhishek Sharma Vs Chris Gayle: 36 मैचों में किसका रिकॉर्ड बेहतर? जानें कौन है असली 'यूनिवर्स बॉस'

सरकार के फैसले के बाद बीसीबी ने किया था ऐलान

अमजद ने आगे कहा, "आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बाद बांग्लादेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और वहां एक फैसला लिया गया. फैसले में साफ तौर पर कहा गया था कि हमारी टीम भारत नहीं जा पाएगी. यह फैसला सरकार ने बताया है. उसके बाद आईसीसी ने हमसे 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा. हमने उन्हें विनम्रता से बताया कि इस शेड्यूल के अनुसार हमारे लिए जाकर खेलना संभव नहीं है.''