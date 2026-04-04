महीनेभर में निकली बांग्लादेश की हेकड़ी... BCCI के आगे फैलाए हाथ, टीम इंडिया का टूर कंफर्म! देखें शेड्यूल

IND vs BAN: भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीति में लंबा तनाव देखने को मिला. इसका असर क्रिकेट जगत पर ऐसा पड़ा कि बांग्लादेश के स्टार पेसर मुस्तफिजुर रहमान पिस गए. उन्हें केकेआर ने 9 करोड़ में खरीदा था फिर तनाव के चलते रिलीज कर दिया. बांग्लादेश ने इसके जवाब में भारत की मेजबानी में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बॉयकॉट किया और ये फैसला लेकर पैर पर कुल्हाड़ी मार ली. अब बांग्लादेश की हेकड़ी निकल चुकी है. महीनेभर में ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आगे हाथ फैला दिए हैं.

BCB ने किया BCCI से संपर्क

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से संपर्क किया है. क्रिकेट में दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने में दिलचस्पी जाहिर की है. BCB के क्रिकेट ऑपरेशंस के डायरेक्टर, नजमुल आबेदीन फहीम ने ANI से बातचीत में इस बात की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि क्रिकेट बोर्डों के बीच बातचीत एक आम बात है और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखने का एक हिस्सा है.

क्या बोले डायरेक्टर?

नजमुल आबेदीन फहीम ने ANI को बताया, 'हम अलग-अलग देशों के क्रिकेट बोर्डों से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं. इसी नियमित बातचीत के तहत, हमने हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से एक चिट्ठी या ईमेल के जरिए संपर्क किया. जिसमें हमने ज़िक्र किया कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम सितंबर में एक सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश आने वाली है और उसके बाद हमारी महिला टीम को भारत जाना है. हमने चिट्ठी में यह अनुरोध भी शामिल किया कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में आपसी सहयोग की किसी भी अन्य संभावना को तलाशा जाए.'

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सुधरेंगे राजनीतिक संबंध

12 फरवरी को हुए चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं. एक अहम कूटनीतिक कदम के तहत, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान 7 और 8 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले हैं. राजनीतिक संबंधों में सुधार के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में सहयोग भी पटरी पर लौटता दिख रहा है, जो भविष्य के आपसी जुड़ाव के लिए एक सकारात्मक दौर का संकेत है.

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बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल