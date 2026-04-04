Advertisement
trendingNow13165363
Hindi Newsक्रिकेटमहीनेभर में निकली बांग्लादेश की हेकड़ी... BCCI के आगे फैलाए हाथ, टीम इंडिया का टूर कंफर्म! देखें शेड्यूल

महीनेभर में निकली बांग्लादेश की हेकड़ी... BCCI के आगे फैलाए हाथ, टीम इंडिया का टूर कंफर्म! देखें शेड्यूल

India Tour of Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव अंतिम पढ़ाव पर नजर आ रहा है. ये हम नहीं बल्कि इसका अंदाजा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस डायरेक्टर नजमुल आबेदीन फहीम के बयान से लगाया जा सकता है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब बीसीसीआई के सामने गुहार लगा दी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत करेगा बांग्लादेश का दौरा. IND vs BAN (X)
भारत करेगा बांग्लादेश का दौरा. IND vs BAN (X)

IND vs BAN: भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीति में लंबा तनाव देखने को मिला. इसका असर क्रिकेट जगत पर ऐसा पड़ा कि बांग्लादेश के स्टार पेसर मुस्तफिजुर रहमान पिस गए. उन्हें केकेआर ने 9 करोड़ में खरीदा था फिर तनाव के चलते रिलीज कर दिया. बांग्लादेश ने इसके जवाब में भारत की मेजबानी में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बॉयकॉट किया और ये फैसला लेकर पैर पर कुल्हाड़ी मार ली. अब बांग्लादेश की हेकड़ी निकल चुकी है. महीनेभर में ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आगे हाथ फैला दिए हैं.

BCB ने किया BCCI से संपर्क

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से संपर्क किया है. क्रिकेट में दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने में दिलचस्पी जाहिर की है. BCB के क्रिकेट ऑपरेशंस के डायरेक्टर, नजमुल आबेदीन फहीम ने ANI से बातचीत में इस बात की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि क्रिकेट बोर्डों के बीच बातचीत एक आम बात है और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखने का एक हिस्सा है.

क्या बोले डायरेक्टर?

नजमुल आबेदीन फहीम ने ANI को बताया, 'हम अलग-अलग देशों के क्रिकेट बोर्डों से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं. इसी नियमित बातचीत के तहत, हमने हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से एक चिट्ठी या ईमेल के जरिए संपर्क किया. जिसमें हमने ज़िक्र किया कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम सितंबर में एक सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश आने वाली है और उसके बाद हमारी महिला टीम को भारत जाना है. हमने चिट्ठी में यह अनुरोध भी शामिल किया कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में आपसी सहयोग की किसी भी अन्य संभावना को तलाशा जाए.'

Add Zee News as a Preferred Source

सुधरेंगे राजनीतिक संबंध

12 फरवरी को हुए चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं. एक अहम कूटनीतिक कदम के तहत, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान 7 और 8 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले हैं. राजनीतिक संबंधों में सुधार के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में सहयोग भी पटरी पर लौटता दिख रहा है, जो भविष्य के आपसी जुड़ाव के लिए एक सकारात्मक दौर का संकेत है.

ये भी पढ़ें.. कजरारी आंखें, हॉट लुक.. IPL में छाई मिस्ट्री गर्ल, लोग बोले अभिषेक की टीम के लिए लकी

बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल

 

तारीख (Date) मैच (Match) स्थान (Venue)
September 1 1st ODI Mirpur
September 3 2nd ODI Mirpur
September 6 3rd ODI Chattogram
September 9 1st T20I Chattogram
September 12 2nd T20I Mirpur
September 13 3rd T20I Mirpur
About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs BAN

Trending news

CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
MK Stalin
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?